Navracsics Tibor azt állítja, hogy nem ismer háborúpárti politikust Magyarországon

Fidesz;Navracsics Tibor;Partizán;Tisza Párt;

2026-03-04 20:47:00 CET

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondása szerint a Fidesz is csak azért támadja ezzel a Tisza Pártot, mert olyan emberekkel vannak szövetségben, akik nyíltan beszélnek arról, hogy Európának háborúba kell lépnie.

Nem ismer háborúpárti politikust Magyarországon, de olyat igen, akiről el tudja képzelni, hogy döntésképtelensége vagy hibás döntései miatt az ország lassan belesodródik a háborúba többek közt erről beszélt Navracsics Tibor szerdán a Partizánnak adott interjúban.

Amikor a műsorvezető, Gulyás Márton rákérdezett, Magyar Pétert háborúpártinak tartja-e, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitérő választ adott. A Telex tudósítása szerint azt mondta, hogy a Tisza Párt elnöke a tapolcai fórumán három hazugságot is állított róla, ami neki „kicsiben mindent elmond erről az emberről”, és szerinte „aki erre képes, az bármit mondhat”.

Navracsics Tibor azt szeretné, hogy Magyarországon nulla százalék legyen arra, hogy belesodródjon a háborúba. Ez időnként „goromba és udvariatlan” lépéseket is jelent Európában, ahol sokan „lelkesedéstől felfűtötten” háborút akarnak vívni. 100 százalékig Orbán Viktorban bízik ebben a kérdésben, mert szerinte ezek a lépések biztosan távol tartják Magyarországot a háborútól.

Radikális vádnak tartja a háborúpártizást, ami elő szokott fordulni egy kampányban, mert szerinte a magyar politikai nyelv nagyon éles és sarkos. Nem vádolt senkit háborúpártisággal, és elmondása szerint a Fidesz is csak azért támadja ezzel a Tisza Pártot, mert olyan emberekkel vannak szövetségben, akik nyíltan beszélnek arról, hogy Európának háborúba kell lépnie.

Mint fogalmazott, ez alapján „egy széles ecsetvonással” mondható az, hogy „az egész csapat” háborúpárti. Arról beszélt, hogy kétpárti küzdelemnél sokkal élesebb a kampány, de Navracsics Tibor szerint egyébként is az MSZP hozta be a durvaságot a politikába a köteles beszéd körüli hisztériával.

A lap szerint a gödi Samsung SDI-gyár ügyéről szólva Navracsics Tibor azt mondta, hogy a törvényi keretek között maximális szigorúsággal jártak el a kormányhivatalok. Azt is állította, hogy a kormánynak nincs közvetlen beleszólása a kormányhivatalok napi működésébe. Ugyanakkor elismerte: a kormány most is tudna rendelni rendkívüli vizsgálatot a Samsungnál, de azt csak a jogszabályban meghatározott keretek között tehetné meg.

Navracsics Tibor Tapolcán, a Veszprém 3-as választókerületben indul a Fidesz képviselőjelöltjeként az áprilisi országgyűlési választáson. A kormánypártok országos listáján nincs rajta, vagyis ha alulmarad, nem ül be a parlamentbe, kihívója a Tisza Párt színeiben Balatincz Péter ajkai főorvos lesz ebben a körzetben.