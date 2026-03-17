Vitás orosz nyitás a Velencei Biennálén

2026-03-17 10:15:00 CET

Az Európai Bizottság kétmillió eurós támogatását kockáztatja a Velencei Képzőművészeti Biennálé, ha idén újra megnyílik az orosz pavilon.

Vihart kiváltó döntés született: idén Oroszország újra megnyitja nemzeti pavilonját a Velencei Képzőművészeti Biennálén – közölték a szervezők az ARTnews művészeti magazinnal. Mihail Svidkoj, Oroszország nemzetközi kulturális kapcsolatokért felelős képviselője és az ország volt kulturális minisztere elmondta, hogy a hamarosan megnyíló pavilonban több mint ötven fiatal zenész, költő és filozófus vesz részt Oroszországból és más országokból.

Az Európai Bizottság nem hagyta ezt szó nélkül: a Guardian egy cikke szerint az intézmény közölte, hogy felfüggeszti a két millió eurós támogatást, ha a Velencei Biennálé szervezői továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy Oroszország is részt vegyen az eseményen. A bizottság ismételten hangsúlyozta, hogy a művészeti fesztivál részéről elkövetett bármilyen etikai szabályszegést szerződésszegésnek tekintenek. „A bizottság elítéli a Fondazione Biennale (Biennálé Alapítvány) döntését, amely lehetővé teszi Oroszország részvételét a 2026-os Biennálé művészeti kiállításon” – nyilatkozta Thomas Régnier szóvivő, hozzátéve, hogy

az európai kultúrának elő kell mozdítania és meg kell őriznie a demokratikus értékeket, a nyílt párbeszédet, a sokszínűséget és a véleménynyilvánítás szabadságát, de ezeket az értékeket a mai Oroszországban jelenleg nem tartják tiszteletben.

A biennálé szervezői a múlt héten azonban bejelentették, hogy Oroszország részt vehet a május 9-től kezdődő művészeti kiállításon, ami heves felháborodást és vádakat váltott ki Ukrajna részéről, amely szerint ezzel „színpadot biztosítanak a háborús bűnök szépítéséhez”.

Huszonkét ország külügy- és kulturális miniszterei felszólították a szervezőket, hogy gondolják át a döntést, és „Ukrajna kulturális életének és örökségének szisztematikus megsemmisítésére” hivatkoztak, amely magában foglalja legalább 342 művész meggyilkolását, valamint 1 685 kulturális örökségi helyszín és 2 483 kulturális intézmény megrongálását vagy megsemmisítését. „Ebben a kontextusban mélyen aggasztó üzenet, ha Oroszországnak rangos nemzetközi kulturális fórumot biztosítanak” – írták a többnyire uniós országokból és Ukrajnából származó miniszterek a Biennále igazgatótanácsának és elnökének, Pietrangelo Buttafuocónak címezve, aki a múlt héten a La Repubblica lapnak nyilatkozta, hogy meghívott embereket „a konfliktus minden érintett oldaláról, hogy megosszák véleményüket”.

„Hisszük, hogy ahol művészet van, ott párbeszéd is van”

– mondta.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem zárult le a vita arról, hogy az orosz művészek felléphetnek-e más európai országokban, illetve Oroszország azóta nem állít ki a Velencei Képzőművészeti Biennálén, ezért is hozott fordulatot az új döntés. 2022 februárjában Kirill Savcsenkov és Alekszandra Szuhareva orosz művészek, illetve Raimundas Malašauskas litván kurátor még visszamondták a kiállításukat az akkori biennálén Moszkva ukrajnai inváziójára hivatkozva, és a háborút „politikai és érzelmi szempontból elviselhetetlennek” nevezve, hozzátéve, a konfliktus közepette „nincs helye a művészetnek”. A két évvel későbbi biennálén, 2024-ben sem állítottak ki orosz művészek, a pavilont viszont megnyitották: Bolívia kiállíthatott a terében, de Oroszország ezzel kapcsolatban nem adott ki nyilvános nyilatkozatot.

Idén újabb fordulat történt: Mihail Svidkoj megerősítette, hogy az orosz pavilon májusban kinyit, akárcsak a 2026-os biennále többi pavilonja. „Szeretném megjegyezni, hogy Oroszország soha nem távozott a Velencei Biennáléról” – írta Svidkoj, hozzátéve:

„A pavilonunk puszta jelenléte – függetlenül attól, hogy mi zajlik ott, legyen szó latin-amerikai barátaink kiállításairól vagy a Biennále egészére kiterjedő oktatási központ működtetéséről – országunk jelenlétét jelenti Velence kulturális terében. Ezért, mivel nem mentünk sehova, nem is »térünk vissza«. Egyszerűen csak új formákat keresünk a kreatív tevékenységre a jelenlegi körülmények között”.

Svidkoj a helyzetet eltérő szempontból látja: „Ez újabb bizonyíték arra, hogy az orosz kultúra nem elszigetelt, és hogy a nyugati politikai elit által az elmúlt négy évben tett kísérletek annak »törlésére« nem jártak sikerrel” – mondta. „Pontosan ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy olyan projektet, amelyben a kultúrák többnyelvű polifóniája lesz hallható – olyan kultúráké, amelyek nem tartják magukat a Nyugathoz képest perifériának”.

Az ARTnews a Velencei Biennále szervezőit megkérte, hogy kommentálják az orosz pavilon újbóli megnyitását. „Általános elvként a Velencei Biennále nem dönt a nemzeti részvételről, az országok maguk döntik el, hogy részt vesznek-e” – válaszolta e-mailben Cristiana Costanzo, a biennále sajtó- és médiakapcsolatokért felelős vezetője.