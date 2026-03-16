Kaposvár;Orbán Viktor;országjárás;

Hiányzott a korábbi években megszokott lendület, a vártnál kevésbé hozta lázba a hallgatóságot Orbán Viktor Kaposváron

Somogy megye székhelyén kezdte országjárását a miniszterelnök, ahova különjáratos buszokat is indítottak, de voltak, akik katasztrófaturistáskodni mentek.

- Viktor! Viktor! – harsant bele a kaposvári szürkületbe hétfőn délután fél hat körül a miniszterelnök országjáró körútjának első állomásán, amikor a városháza bejáratánál felállított színpad előtt várakozók észrevették, hogy a kormányfő kinézett az első emeleti ablakon. Vélhetően nem volt elájulva a látványtól, mert a színpad előtti 15 métert leszámítva ekkor még igencsak foghíjas volt a főtér, mely némi meglepetésre a fél órával későbbi kezdésre sem telt meg: a székesegyház előtti teraszos részen ugyan sokan voltak, ám a tér északi részén igencsak hézagosan álltak az érdeklődők.

Közülük többen csak nézelődni jöttek ki, főként a fiatalabb generáció, akik elfogadták ugyan az aktivisták által osztogatott egyentáblákat – Fidesz, a biztos választás!, Stop háború! és hasonlók – és a fáklyákat, de elárulták: inkább a buli miatt jöttek, illetve adott esetben pfújolni, mert mindannyian a Tiszára fognak szavazni.

- Katasztrófaturisták vagyunk

– mondta nevetve egy bakancsos, kopaszra borotvált fiú, aki társaival az egyik helyi szakközépiskolából érkezett, de beszéltünk gimnazistákkal és egyetemistákkal is, akik a kapott táblákat gyorsan a táskáikba gyömöszölték: - Szuvenír a választásokról…

A helyiek mellett meglehetősen sokan érkeztek a városon kívülről is, láttunk különjáratos buszokat a Városligetnél, mások kocsival, kisbusszal jöttek.

- A Balaton mellől – válaszolta érdeklődésünkre egy nyugdíjas asszony, aki állította, ősidők óta a Fideszre szavaz, vasárnap a Békemeneten is járt, ám a friss élmény sem tántorította el, hogy egy nap múltán ismét élőben láthassa-hallgathassa Orbán Viktort. – Nem akarom, hogy az unokám elvigyék Ukrajnába katonának – magyarázta. – Másodéves egyetemista, hadd tanuljon, ne kellejen harcolnia az ukrán nácik oldalán.

A lassan gyarapodó tömegben megannyi újságíró és propagandista dolgozott, a teljes kormánymédia és a csatolt médiumok mellett ellenzéki stábok is próbálkoztak kisebb-nagyobb sikerrel. Többen szóba álltak az RTL-lel, a Telex-szel vagy a 444-gyel, mások elhajtották őket, illetve megpróbálták lebeszélni a nyilatkozatról a velük szóba elegyedőket. Egy-egy beszóláson, odakiabáláson kívül azonban nem történt atrocitás, persze erre a rengeteg valtonos biztonsági őr, illetve (civil ruhás) rendőr miatt nem is lett volna nagy esély. A szervezők láthatóan nagyon figyeltek a biztonságra, a téren és környékén több tucat civil ruhás rendőr várakozott már órákkal az esemény előtt, s a háztetőkre, a környékbeli emeletes épületek teraszaira is jutottak figyelők. Sőt, a TEK-vezér Hajdu János is tiszteletét tette Kaposváron.

- Csak trollkodásból vagyunk itt

– szabadkozott egy ismerős tanár és nyugdíjas kollégája. – Kíváncsiak voltunk, mennyien lesznek, s mit mond Viktor. Akinek szerencséje van, mert a külpolitikai helyzet nagyon a kezére játszik, az ukránok és az unió is mond néha nagyon vad dolgokat, amit persze a Fidesz kiforgat, de az emberek közül sokan elhiszik ez a sok blődséget.

A hivatalos program Takáts Tamással vette kezdetét, aki a Karthágó régi slágerét, az Apáink útjánt énekelte el a tömegnek, mely a kezdésre azért körülbelül kétezer fő fölé nőtt. A dal után Szita Károly következett, aki felmondta a hivatalos Fidesz-narratíva főbb pontjait a háborúról, a Brüsszel és Ukrajna által fizetett Magyar Péterről és Tisza Pártról – a hallgatóság egy része bőszen fütyölt és pfújolt –, soha nem látott tömegnek nevezte az egybegyűlteket, s meggyújttatta velük a kiosztott fáklyákat. Ami nem mindenkinek ment könnyen, s több idősebb fideszes éppen a tiszás fiatalok segítségét kérte, akik készségesen adták tovább a lángot… Szita a beszéde végén a választás tétjeként azt határozta meg, hogy Orbán Viktor vagy Zelenszkij alakít-e majd kormányt, s az ukránokkal kapcsolatban megjegyezte, példátlan, hogy személyében fenyegették meg a magyar kormányfőt és családját.

- Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! – zúgott fel talán először a beszéd kezdete óta a hallgatóság egy része, hogy aztán ismét elcsendesedjen, s meghallgassa a kaposvári 1-es választókörzet kormánypárti országgyűlési képviselőjét és jelöltjét, Gelencsér Attilát. Aki előbb az eddig elért eredményeit sorolta, majd vállalásai következtek, kicsit hülyítette a közönséget, hogy 3-4-szer annyian vannak, mint néhány hete Magyar Péteren a tiszások – akik mindkét eseményen részt vettek, hangosan nevettek –, felszólalása legnagyobb részét viszont a Tisza helyi jelöltje, Lőrincz Viktória ekézése tette ki, aki helyett a végén alkalmas jelöltként magát ajánlotta.

Fél óra telt el a rendezvényből, amikor a szimpatizánsok megkapták végre, amiért jöttek: Orbán Viktor lépett a színpadra, aki felhívta Eperjes Károly színművészt, aki egy Szabó Lőrinc verssel kedveskedett a várakozóknak, ezután viszont már tényleg a miniszterelnöké lett a mikrofon. Aki követte a DPK-gyűléseket vagy a március 15-i miniszterelnöki beszédet, nem sok újdonságot kapott, Orbán, mint valami létra grádicsain ment égig a szokásos témákon – háborús veszély, Ukrajna, Brüsszel, gazdasági fenyegetés, stb. –, melyeket az elmúlt 16 év kaposvári eredményeivel egészített ki. Nem meglepő, hogy beszéde, melyből hiányzott a korábbi években megszokott lendület, a vártnál kevésbé hozta lázba a hallgatóságot, a korábbiaknál ritkábban szólalt meg a „Viktor! Viktor”, illetve a „Hajrá, Fidesz!” kórus. A szakközépiskolás csoport ilyenkor bőszen „Mocskos Fideszezett”, kivívva néhány nyugdíjas kormányfanatikus ellenszenvét, akik közül azonban csak egyvalaki jutott el a közvetlen arcba üvöltésig, ám miután követői nem akadtak, az ifjak pedig nem ijedtek meg, hamarosan visszakozott, sőt, azt állította, ő is ellenzéki, csak máshogy – az ellentmondást, hogy akkor miért „Hajrá, Fideszezett”, nem sikerült feloldania…

A kormányfő alig húsz percet beszélt, így a program hét óra előtt véget is ért, ami miatt többen láthatóan csalódottan indultak hazafelé, s jellemzően elmaradt a hallottak szokásos, egymás közötti kitárgyalása. A tér hamar ürülni kezdett, a fáklyák vizes hordókban végezték, a fideszes sátrakban csomagolni kezdtek az aktivisták. Kedden Egerben pakolhatnak ki.

A miniszterelnök kiment az emberek közé, kérdezni ugyanakkor nem lehetett tőle. Kaposváron újat csak elvétve mondott, főleg az elmúlt hetek kampányelemeit hangoztatta. Horthy Miklósra nagy elődként hivatkozott, aki bár nem tudta Magyarországot kívül tartani a háborún, a Fidesznél arra készülnek, hogy ez most sikerüljön nekik. Orbán szerint a kormány nem hibátlan, de „teljes szívvel” Magyarország mellett áll. 