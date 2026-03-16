Orbán Viktor országjárásnak első állomásán: Ha megnyerjük a választást, akkor Magyarországon a pokol kapui sem vehetnek erőt

2026-03-16 19:42:00 CET

A miniszterelnök kiment az emberek közé, kérdezni ugyanakkor nem lehetett tőle. Kaposváron újat csak elvétve mondott, főleg az elmúlt hetek kampányelemeit hangoztatta. Horthy Miklósra nagy elődként hivatkozott, aki bár nem tudta Magyarországot kívül tartani a háborún, a Fidesznél arra készülnek, hogy ez most sikerüljön nekik. Orbán szerint a kormány nem hibátlan, de „teljes szívvel” Magyarország mellett áll.

Már álltam itt ezen a színpadon, akkor is ilyen sokan voltunk. Ez 2010 márciusában volt, kétharmad lett a vége – jelentette ki Orbán Viktor országjárásának első, kaposvári állomásán.

Egy hete jelentette be Orbán Viktor, hogy országjárásra indul. A kormányfő ezzel mindenkit meglepett, hiszen tőle nem megszokott, hogy nyilvános fórumokat tart, erre rég volt példa. A miniszterelnök korábban azt ígérte, hogy mindenkit várnak a rendezvényeken, „akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága”.

Az első állomás Kaposvár volt, ahol hétfőn 18 órától kezdődött az esemény. Több ezren voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, aki előtt felszólalt Szita Károly, Kaposvár kormánypárti polgármestere és Gelencsér Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője is. Orbán emellett a színpadra szólította Eperjes Károly színészt is, aki verset szavalt.

Orbán beszédét azzal kezdte, hogy a kampány megkezdődött, a tegnapi Békemeneten rengetegen voltak, ezután felsorolta, milyen beruházások és fejlesztések történtek a városban. „2010-ben Magyarországon 3,6 millió ember dolgozott. A mai napon 4,7 millió ember dolgozik, és ha kapunk még négy évet, 5 millió ember dolgozik majd” – mondta.

Majd arról beszélt, hogy az elmúlt négy évben Magyarországnak sikerült kimaradni „abból a háborús készülődésből, amely Európa oly sok országát tönkre tette”, fegyvert, pénzt és előbb-utóbb fegyvert is küldenének Ukrajnába. Mi vagyunk ma az egyetlen ország Európában, amely nem készülődik háborúra – tette hozzá.

„Ennek a választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtunk, nem vártunk rá, nem akartuk” – mondta Orbán, de nem az ellenzékre utalt, hanem Ukrajnára, amely szomszédunk szerinte követeléseket fogalmaz meg Magyarország ellen. „Mi nem akarunk rosszat az ukránoknak, csak annyit kérünk, hogy ők se akarjanak rosszat nekünk” – fogalmazott. Majd azzal folytatta, a választás tétje, hogy megőrizzük-e az életszínvonalunkat, a jövőnket.

Arra is kitért, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben, a kormány óriási nyomás alatt áll, majd megismételte az elmúlt hetekben hangoztatott állítását, hogy ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon.

„Nem akarom azt mondani önöknek, hogy a mostani kormány hibátlan, ez nem így van, aki dolgozik, az hibázik is. De olyan kormánya van, amely csak önök mellett és teljes szívvel áll Magyarország mellett”

– mondta, amit a közönség „Viktor, Viktor!” skandálással ünnepelt. Magyarországnak ma olyan kormánya van, amelynek minden tagja felkészült és elkötelezett, és hálás önöknek, ha folytathatja a munkáját – tette hozzá.

„Tudják, hogy az ígérgetés nem kenyerünk. Vállalni szoktunk dolgokat, és aztán négyévente el is számolunk, én is ezt teszem. Ha bizalmat adnak és marad a nemzeti kormány, Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz” – fogalmazott. Azt mondta, vállalja, hogy folytatódik az átlagbéremelés, „a ciklus végére el fogjuk érni azt, hogy az átlagfizetés egymillió forint legyen”, és azt, hogy továbbra is támogatják a családokat, ez áll majd a kormányzás középpontjában.

„Akármilyen trükkökkel is próbálkoznak, soha sem fogom megengedni, hogy elvegyék tőletek, ami a tietek és nektek jár. Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot” – folytatta. Orbán ezután egy váratlan gondolatmenetbe kezdett.

„Gondoljanak arra, hogy az elmúlt évszázadban hány nagyszerű, nálunk jobb, komolyabb, talán fölkészültebb vezetőnk próbálta Magyarországot kívül tartani a nagy háborúkon, Tisza Istvántól Horthy Miklósig, és nem sikerült”

– fogalmazott. Hozzátette: „Arra készülünk, hogy ami nem sikerült a nagy elődöknek, az sikerüljön nekünk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún akkor is, ha Európa elveszti az eszét.” Orbán Viktor zárásként Kossuth Lajos 1848. július 11-én elmondott országgyűlési beszédére utalva azt mondta: