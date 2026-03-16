Meghalt az Antall-kormány első közlekedési minisztere, Siklós Csaba

2026-03-16 21:14:00 CET

Magyarország első szabadon választott közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere 85 éves volt, hosszú betegség után hunyt el.

Életének 85. évében, hosszú betegség után, családja körében elhunyt Siklós Csaba József közlekedésmérnök, Magyarország „első szabadon választott” közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere – közölte a család hétfőn.

Siklós Csaba József 1941. augusztus 29-én született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát közlekedésmérnökként, majd szakmai pályáját a közlekedési ágazatban és az infrastruktúra-fejlesztés területén folytatta. A rendszerváltozás után, 1990 és 1993 között Antall József kormányában töltötte be a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri tisztséget, és országgyűlési képviselőként is dolgozott.

Miniszteri munkáját követően is aktív szerepet vállalt a magyar közlekedési szektor irányításában: a Magyar Államvasutak (MÁV) elnökeként, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) vezérigazgatójaként meghatározó szerepet töltött be a társaság működésének és fejlesztésének irányításában. Később a Malév Rt. igazgatóságának elnökeként dolgozott, hozzájárulva a magyar légiközlekedés irányításához is. Munkáját számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták.