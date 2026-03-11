Orosz portálok kezdték el terjeszteni azt az ukrán fenyegetésről készült kamuvideót, amelyik miatt Orbán Viktor gyorsan a lányait hívta

Ukrajna;Orbán Viktor;fenyegetés;mesterséges intelligencia;Orbán család;

2026-03-11 20:04:00 CET

Valami nincs rendben a szájmozgással, ráadásul az Index egy olyan szervezetet említ, amely minden jel szerint nem is létezik.

Videóbejegyzést tett közzé Orbán Viktor a Facebookon arról, hogy a miniszterelnök felhívja ötből három gyermekét, Rózát, Flórát és Sárát, hogy elmondja nekik, az ukránok megfenyegették őket, a fenyegetést pedig komolyan kell venni, de ne ijedjenek meg.

A miniszterelnök ezt követően már a kamerába azt mondja, hogy a család jól van, érzése szerint nem ijedtek meg, bár szokatlan az életükben az ilyesmi. Ennek előzménye, hogy a 2020 óta a NER égisze alatt működő Index felkapott egy videófelvételt, amin egy ukrán politikus, bizonyos Hrihorij Omelcsenko - az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt tisztje - megfenyegeti Orbán Viktor családját. – Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. A karma elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán Viktor az öt gyermekén, hat unokáján – hangzik el a felvételen, majd Hrihorij Omelcsenko megjegyzi, hogy reméli, az ellenzék győz az április 12-i magyarországi parlamenti választáson.

Előzőleg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzött azzal, hogy megadja Orbán Viktor elérhetőségét az ukrán hadseregnek, beszélgessenek vele ők. Ezt a fenyegetőzést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is elítélte.

A mostani, Prjamij TV nevű YouTube-csatornán megjelent videófelvétellel van néhány probléma. Először is, a jelenleg 75 éves Hrihorij Omelcsenkóval kapcsolatban érdemes tisztázni, hogy 2012 óta nem parlamenti képviselő, előtte Julija Timosenko pártjának tagjaként ült az ukrán törvényhozásban, most pedig Viktor Juscsenko exállamfő pártjának tagja, amelynek jelenleg egyetlen képviselője sincs az ukrán parlamentben.

Amit még sikerült kiderítenünk, hogy a Prjamij TV elnevezésű televízió létezik, ám az Index által hivatkozott, KARMA nevű szervezetnek nem találni nyomát, ráadásul a fenyegetést élénk érdeklődéssel követik orosz hírügynökségek és oldalak, például a Lenta, illetve a Moszkovszkij Komszomolec is beszámolt róla. A Lenta a karma szót már köznévként írta le, azaz több mint valószínű, hogy ilyen szervezet valójában nincs, Hrihorij Omelcsenko általánosságban a karmával mint sorssal fenyegetőzik. A többes szám első személyes megfogalmazás feltehetően azt az SZBU-t jelenti, ahol egykor az altábornagyi rangig jutott.

Feltűnő az is, hogy a felvételen a férfi szájmozgása nem egyezik meg az elhangzott szöveggel, ez alapján pedig minden valószínűség szerint kamu az egész, gyaníthatóan mesterséges intelligencia készítette a videót. Erre Frész Ferenc kibervédelmi szakértő is felhívta a figyelmet egy Facebook-posztban, mondván, Hrihorij Omelcsenkót egy deepvoice-hanggenerátorral előállított hangsávra feszítették rá egy meglévő képanyagból, a lip sync azonban nem sikerült túl jól.

A VSquare újságírója, Panyi Szabolcs március 5-én arról számolt be, hogy több európai nemzetbiztonsági forrástól származó, egybehangzó információ szerint a Kreml egy „politikai technológusokból” álló csapatot bízott meg azzal, hogy avatkozzon be a 2026 áprilisi magyar parlamenti választásba Orbán Viktor és a Fidesz oldalán. A budapesti orosz nagykövetség tagadja ezt az értesülést.