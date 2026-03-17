Leszerelt a rendőrségtől az a Laponyi Zsolt, aki kommentben kérte Rétvári Bencét, hogy ne kampányoljon az arcképével

2026-03-17 06:57:00 CET

Lemondása előtt közvetlenül a Gyorskocsi utcai fogdába zárták, ez pedig lehetetlenné tette, hogy rendőrként szolgáljon.

Elhagyta a rendőrséget az a Laponyi Zsolt, aki korábban azzal vált ismertté, hogy tavaly arra kérte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, ne használja arcképét pártpolitikai célokra.

Ezt követően a rendőrség fegyelmi eljárást indított az őrmester ellen, és arra jutott, hogy nyilvános bejegyzései fegyelmi vétségnek számítanak. Az indoklás szerint Laponyi Zsolt Facebook-tevékenysége a rendőrség személyi állományának fegyelmét veszélyeztette, mivel nem követte a hivatalos szolgálati utat. Később minden szakmai és nyilvános megjelenéstől eltiltották, kikerült a seriffprogramból, és nem tarthatott előadást sem az Adyligeti Rendőrképzőben, sem a május végére tervezett óvodai programon. A fegyelmi eljárás eredményének ismertetése előtt Rétvári Bence Facebook-oldaláról eltávolították azt a képet, amelyen Laponyi Zsolt is látható a KDNP-logóval.

Laponyi Zsolt távozását azzal indokolta, hogy a 2025. április 24-i rendőrség napja számára nem ünnepnap lett, hanem egy folyamat kezdete. „Egy folyamaté, amely világossá tette számomra, hogy a rendszerben uralkodó lojalitás sokszor fontosabb, mint az igazság. A hazaszeretetem és hivatástudatom a velem szemben alkalmazott büntetések és retorziók ellenére megrendíthetetlen volt szívemben mindig is”. Azonban büntetésként a Gyorskocsi utcai fogdába zárták, ami számára lehetetlenné tette, hogy rendőrként szolgálhasson tovább, így március 9-én éjjel beadta azonnali hatályú felmondását.

„Bocsánatkéréssel tartozom, mert hittem, hogy jól cselekedtem. Hittem egy igazságos igazságszolgáltatásban, hittem egy politikamentes elbírálásban és bánásmódban. De legfőképp bocsánattal tartozom, mert a szolgálati viszonyom által engem felruházott hatalommal és kötelezettséggel a továbbiakban nem segíthetem Magyarországot és annak segítségre szoruló állampolgárait”

– fogalmazott Laponyi Zsolt. Hozzátette, bár a rendőrséget egy hete elhagyta, ennek ellenére nem szeretné elengedni volt kollégái kezét. Mint mondta, a rendőri állomány megbecsülést, életpályamodellt és elismerést érdemel, amelyhez rengeteg változásra és külső támogatásra van szükség. Volt kollégáit arra kérte, tartsanak ki ebben a turbulens időszakban, legyenek igazságosak és segítsenek ott, ahol valóban szükség van rájuk.