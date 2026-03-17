Ruszin-Szendi Romulusz a meghurcolt Laponyi Zsoltnak: Április 12. után újra megtalálhatod a helyed a rendőrségnél

2026-03-17 18:59:00 CET

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa szerint ha valaki komolyan veszi a szakmáját és kiáll az igazságáért, az a jelenlegi rendszernek nem kell.

Ne félj, Zsolt! Mi senkit nem hagyunk hátra. Április 12. után, ha szeretnéd, akkor újra megtalálhatod a helyed a rendőrség kötelékében - üzente Laponyi Zsoltnak Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a Facebookon.

Reggel a Népszava is megírta, hogy elhagyta a rendőrséget Laponyi Zsolt, aki korábban azzal vált ismertté, hogy tavaly arra kérte Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, ne használja az ő arcképét pártpolitikai célokra. Ezt követően a rendőrség fegyelmi eljárást indított az őrmester ellen, és arra jutott, hogy nyilvános Facebook-bejegyzései fegyelmi vétségnek számítanak. Az indoklás szerint Laponyi Zsolt tevékenysége a rendőrség személyi állományának fegyelmét veszélyeztette, mivel nem követte a hivatalos szolgálati utat. Később minden szakmai és nyilvános megjelenéstől eltiltották, kikerült a seriffprogramból, és nem tarthatott előadást sem az Adyligeti Rendőrképzőben, sem a május végére tervezett óvodai programon. A fegyelmi eljárás eredményének ismertetése előtt Rétvári Bence Facebook-oldaláról eltávolították azt a képet, amelyen Laponyi Zsolt is látható a KDNP logójával.

Ruszin-Szendi Romulusz videóüzenetében úgy fogalmazott, ilyen a rendszer, ha valaki komolyan veszi azt, hogy kiáll az igazságáért, ha komolyan veszi a szakmáját, az ennek a rendszernek nem kell, folyamatosan üldözték. Mint mondta, nagyon sajnálja, hogy Laponyi Zsoltnak el kellett hagynia a rendőrségnek, de a Tisza senkit nem hagy hátra, a kormányváltás után, ha szeretne, visszatérhet a rendőrséghez.

Végezetül Ruszin-Szendi Romulusz „a nagyuraknak” címezve Orbán Viktort idézte: „Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.”