Orbán Viktor nyomatékosította, hogy mindaddig vétózni fogja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték

A helyzet rendkívül egyszerű, ha nincs olaj, nincs pénz - üzente Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Facebookra feltöltött videójában.
A kormányfő elmondta, hogy egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Magyarország álláspontja változatlan, ha Volodimir Zelenszkij elnök meg karja kapni a pénzét, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
Orbán Viktor sérelmezte, hogy Ukrajna nem fogadta a Czepek Gábor-féle küldöttséget, és hogy a kiijevi vezetés maga is közölte, hogy nem áll szándékában átengedni. A kormányfő ekkor a sokszorosan cáfolt, de a kabinet által kitartóan ismételgetett „olcsó orosz olaj” szófordulatot használta.Az ukránok nem hagyták, hogy a magyar tényfeltáró küldöttség odamenjen a Barátság kőolajvezetékhezSzijjártó Péter: Hagyjuk a színházat, még ma nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket
A miniszterelnök elismételte még azt a semmivel sem alátámasztott vádat is, hogy az „olajblokáddal” Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozik a magyar válaztásokba.Az Európai Unió kész kifizetni a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, hogy Orbán Viktor lemondjon a 90 milliárd eurós hitel vétójáról