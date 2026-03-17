Orbán Viktor nyomatékosította, hogy mindaddig vétózni fogja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték

2026-03-17 16:38:00 CET

Ha nincs olaj, nincs pénz – mondta a miniszterelnök, miközben Magyarország nem is vesz részt a hitelnyújtásban.

A helyzet rendkívül egyszerű, ha nincs olaj, nincs pénz - üzente Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Facebookra feltöltött videójában.

A kormányfő elmondta, hogy egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Magyarország álláspontja változatlan, ha Volodimir Zelenszkij elnök meg karja kapni a pénzét, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktor sérelmezte, hogy Ukrajna nem fogadta a Czepek Gábor-féle küldöttséget, és hogy a kiijevi vezetés maga is közölte, hogy nem áll szándékában átengedni. A kormányfő ekkor a sokszorosan cáfolt, de a kabinet által kitartóan ismételgetett „olcsó orosz olaj” szófordulatot használta.

A miniszterelnök elismételte még azt a semmivel sem alátámasztott vádat is, hogy az „olajblokáddal” Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozik a magyar válaztásokba.