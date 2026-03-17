Sokallja az Orbán-kormány az iskolai dolgozók béremelésére kért pénzt, Maruzsa Zoltán szerint nem igazán lesz fedezet

2026-03-17 18:57:00 CET

A PDSZ reméli, hogy nem lesz szükség sztrájkra még az április 12-i parlamenti választás előtt.

Bár a Belügyminisztériumban nem mondtak nemet azonnal a szakszervezeti követelésekre a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és az egyéb munkakörökben foglalkoztatott iskolai-óvodai dolgozók – iskolatitkárok, rendszergazdák, karbantartók, dajkák – béremelésére, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár jelezte, hogy az érdekvédők által szükségesnek tartott összegekre nem igazán lesz fedezet. Erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke, és Révész Barnabás, a PDSZ országos választmányi tagja számoltak be kedden, miután a sztrájktörvény alapján egyeztetettek az államtitkárral.

Révész Barnabás felidézte: azt szeretnék elérni, hogy a felsőfokú, nem pedagógus végzettségű NOKS-dolgozók (3710 fő) bére a mostani bruttó 410 520 forintról 718 ezer forintra emelkedjen (ami a Pedagógus I. besorolásba tartozó pedagógusok bérének alsó határa). A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező NOKS-dolgozók (37,4 ezer fő) bére jelenleg szintén bruttó 410 520 forint, amit a szakszervezet 574 730 forintra emelne. Az egyéb munkakörökben, főállásban alkalmazott oktatási-nevelési dolgozók (26,3 ezer fő) bruttó bére most 373 200 forint, ami a PDSZ javaslata alapján 522 480 forintra emelkedhetne.

A szakszervezet számításai szerint mindehhez

éves szinten 134,6 milliárd forint többletforrásra lenne szükség, ami önmagában soknak tűnhet, ám mint Nagy Erzsébet rámutatott, ez az összeg a magyar GDP 0,13 százalékát jelenti, az éves központi költségvetésnek pedig mindössze 0,3 százalékát.

A PDSZ képviselői szerint csak politikai akarat kérdésre, hogy a kabinet hajlandó-e biztosítani ezt az összeget a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott oktatási-nevelési dolgozók béremelésére. A tárgyalások jövő hét kedden folytatódnak, az érdekvédők akkorra várják az Orbán-kormány ajánlatát. Nagy Erzsébet azt is elmondta, nagyon reméli, hogy lesz megállapodás, és nem lesz szükség arra, hogy még az április 12-i parlamenti választás előtt sztrájkot hirdessenek.