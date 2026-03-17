Még az áprilisi parlamenti választás előtt sztrájkot hirdethetnek a köznevelésben

2026-03-17 05:50:00 CET

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egyeztetést kezdeményezett az Orbán-kormánnyal a köznevelésben dolgozó, nem pedagógus munkavállalók bérrendezése érdekében.

Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, még az áprilisi parlamenti választások előtt sor kerülhet egy sztrájk meghirdetésére - erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke beszélt lapunknak, miután az érdekképviselet bejelentette: a sztrájktörvény alapján egyeztetést kezdeményeztek a kormánnyal egyebek mellett a köznevelésben dolgozó, nem pedagógus munkavállalók bérrendezése érdekében.

Pintér Sándor belügyminiszter a kormány részéről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt jelölte ki az egyeztetésre, az első tárgyalási fordulóra március 17-én, kedden kerül sor. A PDSZ követelései között szerepel, hogy a

a felsőfokú végzettségű, nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók bére legalább a Pedagógus I. fokozat alsó bérhatárát (bruttó 718 ezer forintot) érje el, ami a PDSZ számításai szerint a mostani alapbérekhez viszonyítva bruttó 307 480 forint béremelést jelentene.

A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező NOKS-dolgozóknak és egyéb munkakörökben dolgozóknak egyaránt 40 százalékos béremelést követelnek, ami az előbbiek esetében bruttó 164 ezer forinttal, utóbbiaknál mintegy 150 ezer forinttal emelné a béreket. Fontosnak tartják, hogy ezek ne csak egyszeri emelések legyenek, hanem egy jogszabályban rögzített, kiszámítható és automatikus bérszabályozás jöjjön létre.

A köznevelésben jelenleg 37,5 ezer főállású, pedagógus-végzettséggel nem rendelkező NOKS és további 26 ezer fő egyéb munkakörben alkalmazott (mások mellett iskolatitkárok, rendszergazdák, dajkák) munkavállaló dolgozik. A PDSZ számításai alapján a béremelésükhöz szükséges összeghez mindössze 0,3 százalékkal kellene több forrást biztosítani a központi költségvetésben, ami Nagy Erzsébet szerint nemzetgazdasági szempontból nem egy nagy összeg, így csak politikai akarat kérdése, a forrásokat biztosítják-e. Az érdekvédő szerint azért most kell lépni, mert bármilyen színezetű kormány jön létre április 12-e után, nem az lesz az első dolga, hogy ezt a kérdést rendezze, így a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott iskolai dolgozók bérrendezése bizonytalan időre lekerülhet a napirendről.

A PDSZ előzetesen felmérte a sztrájkhajlandóságot a NOKS-dolgozók körében, online kérdőívüket több mint 3600-an töltötték ki: a válaszadók 94 százaléka jelezte, hajlandó lenne első lépésben egy kétórás figyelmeztető sztrájkra, amire a törvény már az egyeztetések időszakában is lehetőséget ad. Nagy Erzsébet ugyanakkor hangsúlyozta: fontos, hogy az érintettek mind többen kiálljanak magukért és minél aktívabbak legyenek, mert ha csöndben maradnak, az érdekérvényesítés ereje is csökkenhet.