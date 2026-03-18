2026-03-18 09:14:00 CET

Egy-két éves távlatban a magyar társadalom abszolút többsége kormányváltást szeretne.

Ha egy normális, demokratikus választási folyamat áll előttünk, akkor egyértelműen ki merem jelenteni, hogy a Tisza Pártnak van esélye a győzelemre. Persze nem tudjuk, mi vár ránk az elkövetkező bő három hétben – jelentette ki Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a Transparency International (TI) Autokratikus Trendek és Választási Esélyek Közép- és Kelet-Európában című konferenciáján.

Hann Endre szerint tartósan, egy-két éves távlatban a magyar társadalom abszolút többsége kormányváltást szeretne. Ez már évekkel ezelőtt is hasonló volt – fogalmazott a közvélemény-kutató –, de amióta egy kihívó van, és amióta a kormányváltást igénylők nem oszlanak meg négy-öt-hat párt között, nagyobb esély van, hogy ez megvalósulhat.

László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint ha egy jól működő, egyszerű parlamenti demokráciában élnénk, akkor az eltelt egy év tendenciáját látva csak az lenne a kérdés, hogy a Tisza mekkora többséggel nyer.

Szerinte a helyzet hasonló, mint a 2010 előtti években, amikor nem az volt a kérdés, hogy a Fidesz nyer-e, hanem az, mennyivel.

A Fideszre szabott választási térkép, a külhoni szavazatok, a nemzetiségi mandátum miatt ha a Fidesz le tudja faragni a Tisza előnyét 2-3 százalékra, nagyon valószínű, hogy az így kialakuló mandátumszám alapján a Fidesz tud kormányra kerülni. Ha a Tiszának 4-5 százalékos lesz a többsége, már valószínű Magyar Péterék kormányra kerülése. A biztos Tisza-kormányhoz 5-7 százalékos előnyre van szükség – becsülte László Róbert.

Tineke Strik, az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottságának a tagja, egykori magyar jogállamisági jelentéstevő is részt vett a konferencián. Mint mondta,

ha Orbán Viktor nyer a választáson, az Európai Bizottságnak nem szabad felszabadítani a befagyasztott uniós pénzeket,

„nem lehet úgy tenni, mintha az EU elfogadná a magyar kormány jogi kozmetikázásait”, és a hetes cikkelyben meg kell tenni a következő lépést. Ha a Tisza nyer, ez megváltozhat, de nem automatikusan.