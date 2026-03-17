A magyarországi parlamenti választásba beavatkozó orosz ügynökök ugyanazt adják el az Orbán-kormánynak, amivel máshol már felsültek egyszer

2026-03-17 15:33:00 CET

A magyar társadalom most hatalmas stresszteszt előtt áll.

Jó hír, hogy a jelek szerint az oroszokat is a profitmaximalizálás érdekli, azaz jelenleg Magyarországon is a Romániában és Moldovában a már sikertelenül bedobott, régi trükkökkel kísérleteznek, nem látszik a munkájukban a minőségi csere – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója a Transparency International „Esélyek és visszaélések a 2026 áprilisi magyar parlamenti választás előtt” című konferencia orosz dezinformációról szóló panelbeszélgetésén.

Krekó Péter szerint a magyar társadalom most hatalmas stresszteszt előtt áll. Korábban – fogalmazott a Political Capital ügyvezető igazgatója – a régióban az állami központú, centralizált magyarországi dezinformáció volt a legprimitívebb is, gyakorlatilag szőnyegbombázásszerűen működött, azaz egyetlen nagyon egyszerű üzenetet sulykoltak minden csatornán. Ez sokáig hatékony is volt, egyik csúcspontja a 2024-es EP-választási kampány lehetett, amikor például Magyarországon annyit költöttek Facebook-reklámra, mint a teljes Európai Unióban összesen. Ugyanakkor mára az látszik, hogy az Orbán-kormány és kormányközeli propaganda már nem működik olyan hatékonyan, mint korábban.

Krekó Péter szerint az oroszoknak az a célja, hogy a kampány utolsó szakaszában a közösségi médiában Orbán Viktort támogató és az ellenzéket támadó tartalmakat állítsanak elő. Mindezt úgy, hogy közben az Orbán-kormány tagadja az orosz befolyásolás tényét. Az egész úgy működik, hogy a hamis médiatartalmakat Oroszországban állítják elő, majd ezeket magyar szereplők, politikusok, influenszerek terítik.

Krekó Péter úgy látja, hogy az ukrán pénzszállító „rendkívül mértékben mediatizált” megállítsa és lefoglalása is ennek a kampánynak a része. Ami a hasonló akciókat illeti, a panelbeszélgetésen résztvevő Ana Mocanu, a romániai Funky Citizens ügyvezető igazgatója elmesélte: a 2024-es román elnökválasztási kampányban legalább 30 ezer influenszer, aktivista, valódi és kamuprofil terítette a gyakorlatilag az ismeretlenségből előálló szélsőjobboldali oroszpárti jelöltet Călin Georgescut népszerűsítő tartalmakat. Mint Ana Mocanu elmondta: a taktika szerint egyetlen ilyen tartalom sem buzdított közvetlenül arra, hogy Călin Georgescura szavazzanak, a láthatóan koordináltan működő orosz troll- és influenszer-hadsereg olyan, javarészt hamis tartalmakat hoztak létre, amelyeknek komoly érzelmi töltete volt, ám valamilyen társadalmi kérdést, problémát feszegetett. Később ugyanezt a fogást ismételték meg Moldovában.

Krekó Péter szerint a dezinformációval úgy lehet felvenni a harcot, hogy ki kell deríteni a csalást és közzé kell tenni, hogy milyen ügyeskedés történt. Így például a Tisza-féle Nemzet Menetén történt ukrán zászlós provokációról a sajtó hamar kiderítette, hogy valójában Fideszhez közelálló kiskorúak vonultak ukrán zászlóval. A másik fontos eszköz, hogy az ilyen hamisításokat felhasználó politikusokat nevetségessé kell tenni.