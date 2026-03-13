Egy belső fideszes mérés szerint a Tisza Párt 45 százalék körül, a Fidesz 39-40 százalékon áll, Orbán Balázst hátrébb vonták

2026-03-13 16:50:00 CET

A 444 információ szerint Kaminski Fannyt tolják előtérbe a Fidesz kampánystábjában.

A 444 kormányközeli forrására hivatkozva közölt egy állítólag fideszes belső mérésből származó adatot, amely szerint március elején a biztos pártválasztók közt pártválasztók közt 39-40 százalék körül mérték a Fideszt és 45 százalék körül a Tisza Pártot.

A forrás szerint Orbán Viktor kampánycsapata úgy számol, hogy 44-45 százalékos eredményre lenne szüksége a Fidesznek a tiszás parlamenti abszolút többség megakadályozásához. A felmérésekért továbbra is Rogán Antal tárcája felel.

A lap szerint Orbán Balázs amerikai trumpista mintára másolt kampánya továbbra is döcög, az ugyancsak amerikai módra importált háborúellenes gyűlések sem váltották be a hozzá fűzött reményeket, vagyis a közösségi médiás aktivitáson keresztül a Tisza Párttal szembeni lemaradás csökkentését. A trashcelebek szerepeltetése sem jött be, Panyi Szabolcs és a VSquare pedig már korábban is arról írt, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója, mint kampányfőnök körül fogy a levegő.

A lap szerint a folyamatos tartalomgyártási kényszerben, a napi győzelmekért zajló tematizációs küzdelemben felértékelődtek Orbán Viktor közvetlen munkatársai, főként a közösségi médiabeli jelenlétet felügyelő Kaminski Fanny szerepe. Ennek több összetevője is van, például, hogy Havasi Bertalan tavaly távozott a kommunikációs csapatból, így a sajtóügyek jelentős része hozzá került. Emellett Kaminski Fanny az is, aki a legtöbb időt tölti Orbán Viktorral, mivel forgatni mindig kell. Részt vesz nemzetközi kiküldetéseken, állandó helye van a kormányzati kisbuszban és a stadionok páholyaiban is. Az aktuális kampánykérdésekkel már főleg őt keresik a stáb környékén.

A 444 arról is ír, hogy fontos emberré lépett elő Kunfalvi Nóra, a TV2 egykori riportere is, aki állítólag Kaminski Fanny hívására 2023 novemberében csatlakozott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához, ahol az Online Kommunikációs Főosztály vezetője lett. Ő felel most Orbán Viktor TikTok-csatornájáért, emellett a többi közösségi médiás csatornára is sokszor ő gyárt tartalmakat. A lap úgy tudja, a napi videókat Orbán Viktor leginkább Kaminski Fannyval és Kunfalvi Nórával találja ki, természetesen beépítve Rogán Antal és a Miniszterelnöki Kabinetiroda üzeneteit. A döntések sokszor rögtönözve születnek, de néha olyan kérdéseket is itt döntenek el, mint hogy mennyire érdemes frontálisan, illetve név szerint támadni egy-egy adott ügyben Magyar Pétert.