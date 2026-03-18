Mezey Katalin: Az, hogy én jelöltem volna Kossuth-díjra a fiamat, Lackfi Jánost, egyszerű kitaláció, hazugság

2026-03-18 10:33:00 CET

Mezey Katalin a Kossuth-díjat odaítélő bizottság egyetlen irodalmár tagja. Fia, Lackfi János idén kapta meg a legnagyobb állami elsimeréssel járó kitüntetést.

„Az összeférhetetlenséget a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság is fontosnak tartotta és figyelembe vette: ezért nem voltam jelen a Bizottságnak a 2026. évi irodalmi Kossuth-díj-jelöltekről folytatott megbeszélésén és nem vettem részt a döntésében sem” - közölte lapunkkal Mezey Katalin, a Kossuth-díj odaítéléséről döntő bizottság egyetlen irodalmár tagja a Lackfi János Kossuth-díja körül kialakult kritikákra reagálva.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Lackfi János író március 14-én a Kossuth-díjasok sorába lépett, a dolog szépséghibája azonban, hogy Mezey Katalin nem csak a legnagyobb presztízzsel járó elismerést odaítélő bizottság irodalmár tagja, hanem történetesen Lackfi János édesanyja is. Erre pedig többen, így például Károlyi Csaba irodalomkritikus, Kukorelly Endre író és Nagy Ákos zeneszerző, is felhívta a figyelmet a közösségi médiában.

A kritikákra reagálva Mezey Katalin lapunknak küldött nyilatkozatában azt hangsúlyozta, az az állítás, miszerint ő jelölte volna Kossuth-díjra a fiát, Lackfi Jánost, egyszerű kitaláció, hazugság.

Lackfi János lapunknak korábban úgy reagált a díjazása körül kialakult polémiára, hogy édesanyja éppen nem volt jelen, „a bizottság pedig az ő távollétében megszavazta nekem a díjat. Igencsak zavarba ejtő és megtisztelő. Mindenesetre a múltban igyekeztem alkotóenergiáimmal szolgálni az olvasókat és az irodalmat, és a jövőben is ezt fogom tenni.”