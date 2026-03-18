Minden negyedik ajánlás érvénytelen volt a Jobbik egyéni képviselőjelöltjeinél

ajánlások;Nemzeti Választási Iroda;Jobbik ;

2026-03-18 12:06:00 CET

A párt összességében 24 százalékos hibaaránnyal dolgozott.

A Jobbik egyéni képviselőjelöltjei által leadott ajánlások közül minden negyedik érvénytelen volt – írja a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a 24.hu.

A portál által megismert számok alapján összesen 48 471 jobbikos ajánlást ellenőriztek, ezek közük 11 625-öt találtak érvénytelennek, ez 24 százalékos hibaarány. Ráadásul ez az országos átlagot takarja, de

nyolc jobbikos képviselőjelölt több érvénytelen ajánlást adott le, mint ahány érvényeset.

A választási iroda 81 jobbikos képviselőjelölt ajánlásairól közölt adatokat, a fennmaradó 23 kerületben nem is kezdték el ellenőrizni az íveket, mert a jelöltek az induláshoz szükséges ötszáznál kevesebb ajánlást adtak le (két Vas megyei választókerületben nem volt jobbikos jelölt).

A Jobbik érvénytelen ajánlásainak száma és aránya kimondottan magas a többi párt eredményével összevetve, ugyanis a portál összesítése szerint

a Tisza Párt 5,2 százalékos hibaaránnyal dolgozott,

a Fidesz-KDNP 8,1 százalékossal,

a Mi Hazánk 13,8 százalékossal,

a Demokratikus Koalíció 14,1 százalékossal,

a Kétfarkú Kutya Párt és az országos listaállításról lemaradó Szolidaritás-Munkáspárt pedig egyaránt 15,9 százalékossal.

A Jobbik 24 százalékos hibaarányát egyedül a Gődény György-féle Normális Élet Pártja körözte le.

A 2018-ban még a legerősebb ellenzéki pártnak számító Jobbiknak végül a listaállításhoz szükséges 71 helyett mindössze 51 egyéni választókerületben sikerült összegyűjtenie ötszáz érvényes aláírást, így április 12-én húsz év után először nem szerepel majd a neve a listás szavazólapon, és 16 év után búcsút int a parlamentnek. Egyéni jelöltjei elindulnak a választáson.

A 24.hu a Jobbik ajánlásaival azután kezdett el tüzetesen foglalkozni, hogy a portált több olvasó is azzal kereste meg, bár nem írt alá a jobbikos jelöltnek, adatai szerepelnek a választási irodának leadott jobbikos ajánlások között.

Ha valaki az Ügyfélkapun megbizonyosodik arról, hogy az adatait olyan jelölt használta fel, akinek nem adott ajánlást, célszerű rendőrségi feljelentést tenni, mivel jogosulatlanul szerezték meg az adatokat. Ha valaki az NVI-hez vagy az illetékes választási irodához fordul bejelentéssel, ők is megteszik ezt, amennyiben gyanús körülményt találnak. Az NVI a 24.hu-nak azt írta,

ők negyven ilyen esetben tettek feljelentést, köztük van hat jobbikos képviselő is. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák által tett feljelentésekről nem vezetnek adatokat.

A portálnak egy, az aláírásgyűjtés folyamatára rálátó forrása azt mondta, szerinte

az 5-10 százalékos hibaarány még jónak számít,

20 százalékig pedig elfogadható, ez a hibamennyiség még betudható annak, hogy az aláírásgyűjtők vagy az ajánlók írtak el valamit.

30 százalékos érvénytelenségi ráta fölött már indokolt a gyanakvás, ezt már aligha lehet a spontán tévedésekkel magyarázni,

40 százalék felett pedig tapasztalata szerint egyértelmű, hogy visszaélés, csalás történt.

Az idei kampányban a jobbikos képviselőjelöltek 23 egyéni választókerületben gyűjtöttek 30 százalékos vagy annál nagyobb hibaaránnyal aláírásokat, ebből 14 esetben az ajánlások több mint 40 százaléka érvénytelen volt.