Márki-Zay Péter teázni hívta a hamarosan Hódmezővásárhelyre látogató Orbán Viktort

2026-03-18 16:24:00 CET

A polgármester a múltkor elmaradt kézfogást is bepótolhatná a kormányfővel.

Kora délután levelet küldtem Orbán Viktornak, amelyben meghívtam a városházára, ha már egyébként is Hódmezővásárhelyre látogat – közölte Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a Facebook-oldalán.

A városvezető kiemelte, a kormányfőt a múltkor elmaradt kézfogás pótlására és egy csésze tea melletti személyes beszélgetésre várja, ahol szeretne vele konzultálni a Hódmezővásárhelyt érintő legfontosabb ügyekről, és személyesen megkérdezni tőle, hogy helyénvaló-e egy város büntetése csak azért, mert annak ellenzéki a vezetése.

„Bízom benne, hogy elfogadja a meghívásomat, és végre lehetőségünk lesz egy személyes találkozóra, akár így a vége felé is” – zárta bejegyzését Márki-Zay Péter.

Mint arról mi is beszámoltunk, 2024. májusában meglehetősen udvariatlanul, kézfogás nélkül tért ki a találkozó elől Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen, amikor meglátta, hogy a város polgármestere közeledik felé. Szerencséjére azonnal ott termett Lázár János, aki kétszer is kezet fogott a városvezetővel.