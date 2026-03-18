Szokatlan kezdési időpont

futball;

2026-03-18 16:05:00 CET

Az Európa-liga hivatalos játéknapja a csütörtök. Azért rendezik szerdán ezt a találkozót, mert csütörtökön az FC Porto fogadja a VfB Stuttgartot. Porto és Braga távolsága csak 50 km. Kizárólag Portónak van nemzetközi repülőtere, ezért oda érkeznek és onnan utaznak el a ferencvárosi és a stuttgarti drukkerek is. A portugál hatóságok biztonsági okokból kérték az UEFA-tól, hogy külön napon kerüljön sor a két találkozóra.

A szerdai 16:30-as kezdést pedig az indokolja, hogy 18:45-kor kezdődik a Barcelona-Newcastle Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő és a BL-meccsel egy időben nem szabad másik sorozat mérkőzését megrendezni.