Évekig jóval nagyobb terület kaszálását rendelte meg a főváros, mint amekkorán fű nőhet, válasz nincs, csak felszámolás és kirúgások

2026-03-19 05:55:00 CET

A belső ellenőrzés rájött, hogy az idén már nem ő ellenőriz.

Továbbra is nagy a titkolózás a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. belső ellenőrzési osztályának rapid felszámolása körül.

Mint ismert, a BKM az idén év elején mindenféle előzetes tulajdonosi egyeztetés nélkül, egyik napról a másikra költségmegtakarítás címén kirúgta a cég szinte teljes belső ellenőrzési főosztályát (befo) és a feladatot egy külsős cégnek szervezte ki. A cég felügyelőbizottsága (fb) február 13-i zárt ülésén hagyta jóvá a Mártha Imre vezérigazgató által benyújtott javaslatot.

A főváros tulajdonosi bizottsága csütörtökön zárt ülésen tárgyalja az ügyet, a konzultációra a Népszava információ szerint többek között meghívták a felszámolt belső ellenőrzési főosztály kirúgott vezetőjét is. A zárt ülésen, ha születnek is válaszok, a nagyközönség számára nem lesznek nyilvánosak.

Egy Népszavához eljutott belső dokumentum szerint a belső ellenőrzés korábbi jelentéseit mind elfogadták, csak két kockázatos témában maradt el a lezárás. A felügyelőbizottság tavaly sorra fogadta el a belső vizsgálati jelentéseket, kivéve egyet, amely a „kötelezettségvállalások, pénzügyi teljesítések vizsgálatáról” szólt.

A lapunk birtokába került mellékletben érdekes megállapításokra és ismerős nevekre bukkanhatunk. A Harmat Kert Kft. volt például az, amelyről korábban megírtuk, hogy a fővárosi köztemetők zöldfelület-fenntartását 1,2 milliárd forintért elvállaló cég javára 68,7 millió forintos „vagyoneltolódás” következett be a teljesített munka és a kifizetett díj között. Magyarán ennyivel számláztak túl. A BKM akkor azzal védekezett, hogy nem érte kár, a cég ledolgozta a többletet.

De úgy tűnik, nem ez volt az egyetlen kétes számlázási ügyük. A befo menesztése előtt benyújtott vizsgálati jelentésből kiderül, hogy a Harmat Kert Kft-nek volt más vagyoneltolódási ügye is, aminek még mindig nem sikerült pontot tenni a végére.

A BKM 2022-ben 1,4 milliárd forintért rendelt kaszálást nagyjából 20,8 millió négyzetméteren - fasori zöldsávokon, főútvonalak, tömegközlekedési útvonalak menti zöldterületeken és külterjes területeken - évi minimum két alkalommal a Harmat Kert és a Bálvány-fa 2005 Kft. konzorciumától. A 24+12 hónapra kötött szerződésében „2 esetben is hibás mennyiségi adatokkal rendelték meg a fővárosi zöldterületek kaszálását, így többlet számlázás történt a szállító részéről”.

Egy másik kiegészítő vizsgálatban pedig arra jutottak, hogy további megrendelésekben is téves területi adatok alapján rendeltek munkát a két cégtől. Történt ugyanis, hogy a korábbi közszolgálati szerződésekből egyszerűen csak átmásolták a területi adatokat és oda is rendeltek kaszálást, ahol azóta lakópark, járda vagy út, vagy bármi más épült, vagy már leburkolták és régen nem nő fű, amit kaszálni kellene. Nem kis tételről van szó.

A belső ellenőrzésnek egy másik főkertes vizsgálatnál tűnt fel, hogy valójában senki nem tudja, hogy pontosan mekkora területet kaszáltatnak.

Rendeltek egy hivatalos földmérést, amelyből kiderült, hogy bizony sok helyen már egyáltalán nincs mit kaszálni, miközben fizetnek érte. A befo a decemberben visszautasított intézkedési tervben javasolta külső szakértő bevonását, a teljesítések felülvizsgálatát és túlszámlázásból eredő – akár tíz-, százmilliókra is tehető - igények érvényesítését.

Más zöld szerződések is fennakadtak a szűrön. A Bálvány-fa Kft. és a faápolásra vállalkozó Szurdokvölgy Kft. számlái esetében arra jutottak az ellenőrök, hogy a „nem megfelelő teljesítésigazolásoknál a vezetői kontroll hiányos volt”.

A visszadobott jelentésben szó esik továbbá gépjárműjavításokról, amelyeknél „a teljesítést igazoló dokumentumok nem álltak rendelkezésre”, valamint olyan autószervizelési és karbantartási szerződésről, ahol a késedelmes teljesítés miatti kötbért elfelejtette beszedni a BKM a Petrányi Autó Kft-től.

De volt olyan teljesítésigazolás is, ahol a vállalkozó az óraleszámolást utólagosan állította ki, csak az nem volt rajta, hány ember, mikor csinálta azt, amiért fizettek.

A fentieket tartalmazó jelentés még 2025 márciusára elkészült, azóta nem sikerült lezáró döntéseket hozni az ügyekben.

Nem volt sokkal több szerencsénk az ügy kipattanásakor elküldött közérdekű adatigényléssel sem. A fővárosi közműcég kérdéseink többségére nem válaszolt. Az indokok különfélék voltak: némelyik döntés megalapozását szolgáló adatnak minősült, vagy nem létezett vagy ha igen, azt nem ők kezelik, vagy ha mégis, akkor személyes adatnak minősül. De a kevés kapott válaszban se volt köszönet.

Rákérdeztünk például a BKM által a budapesti közvilágítási cégtől (BDK) átvett ETK Zrt.-vel kötött belső ellenőrzési szerződés keretösszegére, illetve arra, hogy ez meddig fedezheti a BKM hasonló tárgyú szolgáltatás megrendelését, lévén jóval nagyobb és bonyolultabb szervezetű cég, mint a BDK. Erre azt válaszolták, hogy tételes elszámolás alapján veszik igénybe a szolgáltatást a közbeszerzési értékhatárig, azzal kapcsolatban pedig, hogy ez az összeg mennyi ideig elegendő, a társaság nem kezel adatot.

A lapunk birtokába került eredeti – BDK és az ETK között létrejött – szerződés még 2022-ben köttetett határozatlan időre. Ebben szakértői naponként nettó 75 ezer forintos díj szerepel, abban az évben összesen 60 nappal számoltak.

Mártha Imre az fb-nek benyújtott előterjesztésben már arról írt, hogy az ár azóta az indexálások miatt nettó 99 ezerre nőtt. A BKM-nek is ennyiért dolgozna a külsős ellenőri csapat a cégvezető ígérete szerint. A kiszervezéssel 127 milliót takaríthatnának meg. (Az már más kérdés, hogy a belsősök esetében sok milliós gépjármű-, mobil és IT-költséget számoltak fel, ami a a kirúgottak szerint erősen túlzó.) A korábbi vagy éppen folyamatban lévő tételes átadásra vonatkozó kérdésünket azzal ütötte el a BKM, hogy ketten maradtak a régi belső ellenőrzésről, ők majd ellátják a szükséges tudás- és információátadást, a belső hálózaton minden adat és ellenőri megállapítás elérhető.

„Formális átadás-átvétel a különleges szituáció miatt – tekintettel az azonnal felmondásokra – nem történt, ilyen dokumentum nem született” – erősítette meg Miskolczi Tamás, az ETK Zrt. vezérigazgatója a BKM fb-elnökének, Bakó Alíznak írt idén február végi levelében, majd hozzátette: a belső ellenőrzések dokumentáltsága magas szintű, ezek az iratkezelő rendszerben visszakereshetőek. Terveik szerint három hónap alatt lezárják a a tavaly elkezdett ellenőrzéseket, sőt, nekilátnak három újnak is. Április végéig pedig előterjesztik az új, kibővített idei ellenőrzési tervet.

Arról nem esett szó, hogy mi lesz azokkal az utóellenőrzésekkel, amelyeket az fb tavaly decemberben rendelt el, miután nem fogadta el a fent részletezett intézkedési tervet.