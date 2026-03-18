Lezárult a levélszavazási regisztráció a parlamenti választás előtt

2026-03-18 22:04:00 CET

Csaknem félmillióan regisztráltak.

Ma délután négy órakor letelt a határidő, így a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte a 2026. évi általános országgyűlési választásra mostanáig regisztrált levélben szavazó választópolgárok számára a szavazási levélcsomagok postázását - tájékoztatott honlapján a Nemzeti Választási Iroda.

A tájékoztatás szerint amennyiben a választópolgár 2026. április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő regisztrációkor megjelölhetik a levélcsomag postai kézbesítését vagy személyes átvételét. Az NVI postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a választópolgár által a regisztráció során megadott címre. Amennyiben a szavazási levélcsomagot személyes átvételre kérték, akkor a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve, akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten, vagy egyéb település választási irodájában. A csomag tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy figyelmesen kövessék a szavazási levélcsomagban található útmutatóban szereplő lépéseket a szavazat érvényes leadása érdekében, az azonosító nyilatkozatot pedig ne felejtsék el aláírni.

A választási honlap szerint összesen 492 123 választópolgár került a levélszavazási névjegyzékbe. A legtöbben ezúttal is Romániából regisztráltak, a második legtöbben pedig Szerbiából, őket követi Németország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kanada és Svájc. Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező személyek is regisztáltak 3419-en.

Szlovákiából nem érkezett regisztráció, ennek ismert oka az, hogy Orbán Viktor magyarellenes szövetségese, Robert Fico kormánya még 2010-ben lényegében betiltotta Szlovákiában a kettős állampolgárságot.