A kutyapárti Nagy Dávid 20 perccel kezdés előtt betegségre hivatkozva lemondta vitáját a momentumos Bedő Dáviddal, majd az ATV-be és Pamkutya-koncertre ment

2026-03-18 21:52:00 CET

Úgy látszik, az MKKP listavezetője egy óra alatt kigyógyult súlyos betegségéből, az örök élet és ingyen sör mellett az azonnal gyógyító gyógyszert is feltalálták - állapította meg a Momentum frakcióvezetője.

Jobbulást kívánok Nagy Dávidnak, a Kutyapárt listavezetőjének! Szegény tegnap nagyon beteg lett, így le kellett mondania a velem való vitát, amit a kontroll.hu a kispártok létjogosultsága és a választáson való indulás-nemindulás témájában szervezett - számolt be Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a Facebookon.

Bedő Dávid közlése szerint délután négytől vitáztak volna a Tisza Párthoz közeli Kontroll műsorában a kutyapártos politikussal, a portál munkatársai azonban 15:40-kor, tehát 20 perccel a rendezvény kezdete előtt értesítették az ellenzéki frakcióvezetőt, hogy az egész elmarad, mert az MKKP sajtóosztálya Nagy Dávid betegségére hivatkozva lemondta a részvételt. Pedig Bedő állítása szerint már nagyon várta a vitát.

„Már épp megsajnáltam volna szegény MKKP listavezetőjét, hogy esetleg a stressz döntötte le a lábáról, félve, hogy a vitán ugyanúgy nem lesz képes épkézláb érveket felhozni a Kutyapárt indulása mellett, ahogy előző nap a Partizánban sem tudott. De szerencsére hamar megnyugodhattam. Nagy Dávid ugyanis egy óra alatt kigyógyult súlyos betegségéből: 17:00 órakor már Rónai Egon Youtube-műsorában, a Mérlegben parolázott az ATV műsorvezetőjével” - fogalmazott Bedő Dávid.

A Momentum frakcióvezetője úgy folytatta: „Úgy tűnik, a Kutyapárt az örök élet és ingyen sör mellett az azonnal gyógyító gyógyszert is feltalálta, így 1 óra 20 perccel azután, hogy Nagy Dávid lemondta a velem való vitát, már fitten és egészségesen beszélgetett, nyoma se volt rajta a betegség jelének. Sőt: csodával határos gyógyulása olyan jól sikerült, hogy Insta-sztorija alapján aznap este még a fiát is elkísérte Pamkutya-koncertre. Alattomosak ezek a tavaszi vírusok, csak úgy jönnek-mennek az ember szervezetében” - állapította meg Bedő Dávid.

Tény és való, a Kutyapárt listavezetője még a Facebookon is posztolt arról, hogy Pamkutya-koncerten járt:

„Azért ha Nagy Dávid erőre kapott, ezúton is jelzem: én továbbra is készen állok a vitára. Még egy óra sem kell nekem, ha csak rövidebb időt enged a Kutyapárt listavezetőjének betegeskedő szervezete a kampányhajrában, és 15 perc alatt is meggyőzöm arról: a Kutyák indulása az április 12-i választáson kizárólag nekik jó, de az egész országnak káros. Reméljük, nagy betegségéből kigyógyulva ezt az egyszerű tényt Nagy Dávid is hamar belátja majd” - zárta üzenetét Bedő Dávid.

Nagy Dávid a Facebookon reagálva előbb különösebb összefüggés nélkül Bohár Dániel megafonos propagandistára kezdett utalgatni, közölve: „nem szerettem volna Bohár... bocsánat Bedő Dávid hazugságaira reagálni egy kommenten túl”, de kénytelen lesz, mert szerinte a momentumos politikus le akarja járatni őt azzal, hogy „szétküldte a sajtónak” a vita 20 perccel kezdés előtt történő lemondásának tényét.

Úgy folytatta: „A tegnapi napon 14:00-kor vettük fel a Mérleg című műsort Rónai Egonnal. Ezutan mentem volna tovább a Kontrollba, ahogy előző nap is a reggeli Partizánt követte a Magyar Hang, nap végén pedig a Szemben Kócziánnal. Ezután erősebb migrénem volt, jobbnak láttam lemondani a Kontrollos szereplést még 16:00 előtt. Kurva méltatlan hogy akkor most ezt le kell írjam, de akkor leírom, mert hónapok óta zajlik a szervezett hitelrontás és ebben eddig legalább nem volt a Momentum a Tisza partnere. Szóval: migrénem volt. Bedő Dávid remélem már jobb neked!” - írta. Állítása szerint tehát az ATV-s műsor nem élőben ment délután 5-kor, majd 3 órával később már nem volt migrénje, ezért elment a fiával Pamkutya-koncertre.

Bedő Dávid szerinte akár fel is hívhatta volna - írta a kutyapártos politikus, noha ezt ő sem tette meg, hiszen a vita elmaradásáról is a Kontroll tájékoztatta a momentumos politikust. A Kutyapárt listavezetője ezek után azzal vádolta meg Bedőt, hogy „az értékeik képviselete és garanciák nélkül tolja bele az országot egy Tisza győzelembe azon az áron is, hogy beleáll az MKKP hitelét rontó hazug kampányba.” Hogy végülis a vitát vállalja-e a későbbiekben, arra felemás választ adott: közölte, hogy készen áll rá, de Bedő Dáviddal csak abban az esetben, ha „erről az egészről külön posztban beszámol a követőinek, hogy mi történt.”

Mint ismert, a Momentum a parlamenti ellenzéki pártok közül elsőként döntött úgy, hogy a kormányváltás esélyeinek javítása érdekében nem indulnak el az idei országgyűlési választásokon, hogy minél kevésbé osszák meg az ellenzéki szavazatokat. A Kutyapárt és a DK azonban annak ellenére sem lépett vissza, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás szerint elég mérsékeltek az esélyeik arra, hogy parlamenti frakciót alakíthassanak az idén tavasszal felálló új Országgyűlésben.