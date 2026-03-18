Zúgott egy kis „Mocskos Fidesz!” Orbán Viktor dunaújvárosi fellépése előtt

2026-03-18 19:42:00 CET

A rendezvényt rendkívüli biztonsági intézkedések közepette tartották meg, a magyar miniszterelnök tiszteletére kivonultak a Tisza Párt hívei is.

A Tisza Párt szimpatizánsai és minden jel szerint az évek óta halódó Dunai Vasműért kiálló emberek is részt akarnak venni Orbán Viktor dunaújvárosi fellépésén. Mint ismert, a magyar miniszterelnök a héten indult országjárásra, az első két állomással, Kaposvárral és Egerrel ellentétben azonban Dunaújváros kevésbe rajong érte és a Fideszért. A helyszínen lévő munkatársunk videója szerint többen a „Mocskos Fidesz!” és az „Áradjon a Tisza!” rigmust kezdték el skandálni, volt, aki „Tisza” feliratú táblát tartott a magasba.

Orbán Viktor „nyílt” kampánykörútjának ezt a fellépését is rendkívül biztonsági készültség mellett tartották meg. Az idézőjel azért indokolt, mert ahogy eddig, úgy Dunaújvárosban sem lehetett kérdezni a miniszterelnöktől.

A Dózsa György téri rendezvényhelyszínre előbb egy kordonon lehetett belépni, amelyet valtonos biztonsági emberek őriztek, de sok civil ruhás rendőrt is láttunk. A helyszínen lépten-nyomon civil biztonsági őrnek látszó emberekkel is találkoztunk. A színpad előtti területet egy újabb, valtonosok által őrzött kordon választotta el az érkezőktől. Ide már csak névre szóló karszalaggal lehetett belépni. Itt sem bízták a véletlenre Orbán Viktor biztonságát, a tömegben legalább egy tucat civil ruhás terrorelhárítót láttunk elvegyülni, de hátul, a színpad mögött is legalább ennyi civil ruhás elhárító volt a helyszínen.

A tér melletti Kultúrház tetején hét további civil ruhás rendőrt számoltunk össze, a tér túlsó oldalára néző ablakokban és erkélyeken is folyamatosan figyelték a területet. Drón is körözött az összegyűlt nagyjából 1500-2000 ember felett. A komoly intézkedések annyiból indokoltak lehettek, hogy a tér körül a tömeg egy része, több száz ember ellentüntető volt. Őket egy tucat valtonos biztonsági őr, illetve civilben mozgó férfi választotta el a fideszesektől, de a rendőrség is a helyszínen volt.

Dunaújváros Fejér vármegyei 4. számú országos egyéni választókerülethez tartozik, a Tisza Párt jelöltje Nagy Ervin színész, aki videóban kérdezte a miniszterelnöktől, tőle, miért is van ilyen állapotban a dunaújvárosi vasútállomás, az iskola, ahol ő felnőtt az öccse iskolájának az udvara, illetve a Dunai Vasmű, ahonnan háromezer embert küldtek el, a kézilabdacsarnok, amely hamarosan összedőlhet, hiszen folyton beázik

Ami magát Orbán Viktor fellépését illeti, Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés fideszes elnöke számháborúval kezdte, azt állítva a dunaújvárosi Dózsa György téren több mint kétszer annyian vannak, mint ahányan Magyar Péter és Nagy Ervin rendezvényén voltak február 28-án. Elmondta, hogy a választás tétje a háború, vagy a béke, a Fidesz békepárti, a Tisza meg háborúpárti, szerinte Nagy Ervin „ellenjelölt" aki korábban szintén miniszterelnök-jelölt akart lenni, de mivel ambíciói nem jöttek össze, lement vidékre. – Januárban az otthonomra mutogatva egy Facebook-posztban megüzente, hogy tudja, hol lakom – idézte fel a politikus, hozzáfűzve, nem fél a Tisza Párt „ukrán maffiózó barátaitól”, ez őket nem tántorítja el. Emlékeztetett, hogy Nagy Ervin Iváncsán az akkumulátorgyárnál behajtott az autójával egy Natura 2000-es hóvirágmezőre.

Molnár Krisztián után Süli János paksi bővítésért felelős korábbi tárca nélküli miniszter lépett a színpadra, majd őt követte a körzetben induló Mészáros Lajos. Süli János elmondta, hogy mind az oktatás, mind a paksi bővítés kapcsán vitában állnak az Európai Unióval. Előbbi helyi vonatkozása, hogy Süli János a Dunaújvárosi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke - mint ismert, az alapítványokba kiszervezett magyar egyetemek jelentős részét az élükre ültetett NER-es tisztségviselők miatt zárták ki az Erasmus-programból.

Mészáros Lajos beszédében elmondta, hogy ők vannak többen, nem hagyják magukat zsarolni, megfélemlíteni, felidézte a Fidesz új bornírt kampányszlogenjét, hogy „Magyarország nem lesz ukrán gyarmat”, aztán riogatott egy sort a Tisza Párttal, amely szerinte megszüntetné a családtámogatási rendszert, az édesanyák adókedvezményét, a 13. és 14. havi nyugdíjat, az uniós támogatást pedig Ukrajnának adnák, szó nélkül teljesítve Volodimir Zelenszkij és az Európai Unió követelését.