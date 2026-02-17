Választás 2026: Fejérben a Tisza Párt szinte mindent borított, még Orbán Viktor szűk pátriájában is meglepetést okozhat

Fidesz;Fejér megye;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-02-17 18:47:00 CET

Véget vetne Magyar Péter pártja a Fidesz Fejér megyei egyeduralmának. Az 5 egyéni választókerületből reálisan 2-t nyerhetnek, de az 1 vagy a 3 sem kizárt. Sorozatunkban a megyéket, illetve a fővárosi kerületeket mutatjuk be az április 12-ei választásig. 4. rész

Egy biztosnak tűnő, egy reményteli és három nyerhetetlennek tűnő körzet – így foglaltuk össze az ellenzék Fejér megyei esélyeit négy éve, még az orosz-ukrán háború kitörése előtt, hogy aztán a kormánypártok generálta háborús pszichózis romba döntse nemcsak a mi elemzésünket, de az ellenzék esélyeit is. A 2022-es választáson a Fidesz-KDNP lenullázta a megyében az ellenzéki összefogást, és még a voksolás előtt másfél hónappal biztosnak tűnő dunaújvárosi körzetet is behúza.

Ha a felmérések, kutatások adatait nézzük, az idén is valami hasonló, nagy fordításra lenne szüksége a kormánypártoknak, ugyanis a jelenlegi adatok szerint ismét nagyot kell hajrázniuk, csakhogy ezúttal nem a teljes sikerhez, sokkal inkább a nagy zakó elkerüléséhez. A Tisza az elmúlt két év alatt Fejérben is alaposan bedöntötte a 2010-es fülkeforradalom óta érvényben lévő status quót, felidézi a rendszerváltás utáni időszak első két évtizedét, amikor is Fejér stabil baloldali bázisnak számított.

Az MSZP-nek aztán annyira sikerült magát erodálnia, hogy 2006 után 12 évet kellett várni egy újabb ellenzéki diadalra, ráadásul akkor is a Jobbik triumfálhatott, méghozzá egy igazi szocialista körzetben, Dunaújvárosban. Ahol négy éve talán az egyik legfájóbb pofont kapta az ellenzéki összefogás. 2018-ban, majd a 2020-as időközi választáson is meggyőzően verték az aktuális kormánypárti jelöltet, olyannyira, hogy a Fidesz-KDNP csak hosszas casting után talált valakit, aki hajlandó volt odatartani az arcát a várható újabb pofon elé. Utóbb kiderült, a helyi kórház főigazgatója, Mészáros Lajos nemhogy nem a pofonfát rázta, hanem az egyik legmeglepőbb diadalt aratta.

Azóta viszont, ha nem is személyesen, de áttételesen egyre csak kapta a pofonokat, az elmúlt négy év helyi történései ugyanis nem a választókerületéért tenni tudó képviselő imázsát erősítették. Az iparűzési adója nagy részétől már 2022 előtt megfosztott városban ugyanis a kormány hangzatos ígéretei és hagymázas tervei ellenére – a jelenlegi helyzet alapján – végleg földbe állt a vasmű, megannyi családnak okozva ezzel lelki és egzisztenciális válságot. A helyi szimbólum tragédiáját kvázi a partvonalról végig néző Mészáros Lajosnak igencsak megcsappant a népszerűsége, ráadásul április 12-én igazi nagy, tiszás halat kellene beszákolnia mandátuma megőrzéséhez: kihívója a Jászai-díjas színész, Nagy Ervin a kezdetektől Magyar Péter egyik fő támogatója, az ellenzéki formáció egyik jövendőbeli kulturális potentátja, aki ráadásul nem ejtőernyősként érkezik, hanem abszolúte helybeli, szülei városszerte elismert sportolók voltak, ő maga pedig a település díszpolgára, vagyis nemcsak a színpadról vagy a tévéből, filmvászonról ismerik.

Kettejük párharcába elvileg a mihazánkos műszerész, Adamasky Lőrinc, illetve a DK-s Szabó Zsolt próbál majd beleszólni, várhatóan kevés eséllyel. Utóbbi pályáját nehezíti, hogy január végén egy házkutatást követően a rendőrök vitték el pártja helyi elnökét, a város alpolgármesterét, az azóta letartóztatásba is került Mezei Zsoltot, akit vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsít az ügyészség.

Egyszerű és egyértelmű helyzetről beszélhetnénk a fejéri 1-es választókerületben, ha a kormánypártok Cser-Palkovics András polgármester indítanák: a városvezető közmegelégedésre irányítja a megyeszékhelyet immáron 16 esztendeje, vele szemben esélye sem lenne senkinek. Ám Cserpa, ahogyan a helyiek emlegetik, nem véletlenül választotta 2014-ben a polgármesterséget a parlamenti képviselőséggel szemben: mivel esze ágában sincs visszatérnie a nagypolitikába, így ismét Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára száll ringbe, aki 2014 előtt a fejéri 2-es körzetben bizonyított, azóta pedig stabilan hozta a koronázóvárost a Fidesz-KDNP-nek. Ez a legutóbbi két alkalommal egyaránt 47 százalékot nég éve cirka 2500 voksnyi előnyt jelentett számára. Ami az idénre akár el is kophatott, legalábbis a felmérések szerint erősen reménykedhet a Tisza, hogy sikerül olyan eredményt elérnie, mely a 2010 előtti időkre emlékeztet.

Ma már nehéz elképzelni, de Székesfehérvár nem számított mindig stabil fideszes bázisnak: a rendszerváltáskor szabaddemokrata, négy évvel később szocialista képviselőt küldtek a parlamentbe a választók, s főleg utóbbi lehet emlékezetes Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki mindezidáig utolsó egyéni megméretésén csak a harmadik helyre futott be és vonult el duzzogva a sajtó elől jégkorong-világbajnokságot nézni. Vargha Tamásnak ezúttal elsősorban Csiszár Béla mérnökkel kell megküzdenie, illetve nem is elsősorban vele, sokkal inkább a mögötte álló Tiszával, amely már a 2024-es EP-választáson is csak bő hat százalékkal maradt el a kormánypártoktól a városban, azóta pedig látványosan erősödött, több mérés szerint is vezet. A DK Földi Judit országgyűlési képviselő vonzerejében bízik – igaz, a 2023-ban az elhunyt Kordás László mandátumát megöröklő politikus asszony a 2022-es ellenzéki előválasztáson sem tudott nyerni –, míg a Mi Hazánk színeiben Végh Annamária – Dúró Dórának, az Országgyűlés alelnökének asszisztense, önkormányzati képviselő próbál minél több voksot gyűjteni.

Az elmúlt négy ciklusban Fejér további három körzetéről elég lett volna annyit írni, csak az kérdés, mekkora különbséggel nyerik el mandátumaikat a Fidesz-KDNP jelöltjei, ám a Tisza megjelenése és felfutása ott is módosította az erőviszonyokat. Azt nehéz megmondani, hogy az „áradás” csak elmossa-e majd a kormánypárti erőfölényt vagy csak erodálja valamelyest, ám

nagy bizonyossággal kijelenteni, hogy a jelenlegi hatalom képviselőjelöltje nyer áprilisban, csak a megye legszegényebb, déli részén lehet.

A sárbogárdi választókerület földrajzi, népességi és gazdasági szempontból sokkal inkább hasonlít Tolnára, mint a fejéri körzetekre, itt több, mint két évtizede korlátlan úr a Fidesz – illetve valamelyik, éppen aktuális csatolmánya –, ráadásul rutinos jelöltje, Varga Gábor eddig négyszer stabilan hozta a mandátumot, legutóbb közel 65 százalékot szerzett. Az EP-választáson is háromszoros különbséggel múlták felül itt a kormánypártok a Tiszát, mely Nagy Richárd marketing-kommunikációs szakembert állította csatasorba, akinek nem lehet reálisabb feladata, mint minél jobban csökkenteni a pártja és a Fidesz közötti különbséget. A Mi Hazánk Gieber Lajos mozdonyvezetőt, a széljobb párt vármegyei elnökét és közgyűlési képviselőjét indítja, a DK Mezei Zsoltot, Dunaújváros fentebb már említett alpolgármesterét.

Bő éve még legyintéssel intéztük volna el a fejéri 2-es és 3-as választókerületet is: nincs ott semmi látnivaló, ahogyan a korábbi megméretéseken is rendre, a Fidesz megerőltetés nélkül gyűjti be a két mandátumot. Utóbbiban, az állami tejjel-mézzel kiemelten táplált körzetben – amelynek központja Bicske – bújik meg Felcsút, a miniszterelnök, illetve az ország leggazdagabb vállalkozója/strómanja, Mészáros Lőrinc faluja, képviselője pedig 2010 óta a korábbi bicskei polgármester, Tessely Zoltán. Hasonlóképpen nehezen volt elképzelhető, hogy a kormánypártok elbukják a megye 2-es körzetét, amely Székesfehérvár egy részét, valamint a megyeszékhelytől nyugatra eső településeket foglalja magába, s ahol mindössze egyszer, 1994-ben nem nyert a jobboldal – a szabaddemokrata államtitkár, Világosi Gábor a nagy kivétel –, s ahol Törő Gábor személyében beágyazott, s mindezidáig magabiztosan nyerő – legutóbb több, mint 56 százalékot begyűjtő – jelöltet tudhat magáénak a Fidesz.

Jól mutatja azonban itt a kormánypártok térvesztését, hogy a felmérések szerint az elmúlt hónapokban a Tisza látványosan megerősödött a térségben, olyannyira, hogy egyes elemzések szerint akár meglepetést is okozhat – főként a 2-esben –, de

arra mindenképpen képes lehet a jelenleg legnagyobb ellenzéki formáció, hogy jelentősen mérsékelje a korábbi nagy különbséget, ami igencsak jól jöhet a töredékszavazatok számolásánál.

A Tisza a Tessely-Törő tandemmel szemben Bögi Viktóriát, illetve Borics Mihályt indítja. Az ügyvédnőnek a többi között Felcsúton kellene elhitetnie, jobb választás Orbán Viktor pártjánál, a korábbi rendőrnek, Csór polgármesterének pedig a megyeszékhely egy részét és környékét kellene meghódítania. A Mi Hazánknak, amelynek jelöltje a 2-esben Schmidt Roland informatikus, a 3-asban Som Tamás építőipari vállalkozó, illetve a DK-nak, mely Strasszer József autókereskedőt, illetve Kertész Éva megyei közgyűlési képviselőt indítja, nem valószínű, hogy sok fű terem a két körzetben.