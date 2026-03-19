Pszichiátriára vitték az orosz bloggert, aki teljesen váratlanul elkezdte Vlagyimir Putyint bírálni

2026-03-19 15:52:00 CET

Korábban még szépen szolgálta a Putyin-rezsimet, részt vett Alekszej Navalnij lejáratásában is.

Pszichiátriára szállították azt a Kreml-párti bloggert, aki nemrégiben élesen elkezdte bírálni Vlagyimir Putyint - írja a Meduza.

Ilja Remeszlo 2026. március 19-én reggel óta nem volt elérhető, bár az előző nap több interjút is adott. Nem vette fel a telefont és nem jelentkezett a közösségi médiában sem. Március 17-én a blogger Telegram-csatornáján „Öt ok, amiért már nem támogatom Vlagyimir Putyint” címmel - tette közzé bejegyzést. Ebben az orosz-ukrán háborút „teljes zsákutcának” nevezte, de beszélt az orosz gazdaságot ért károkról, a sajtó- és a szólásszabadság elfojtásáról, valamint kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin túl régóta van hatalmon, és nem tiszteli a választóit. Sokan azt feltételezték, hogy feltörték a fiókját, ám másnap megerősítette, hogy a bejegyzést valóban ő írta.

Ilja Remeszlo több éven át személyes kampányt folytatott Alekszej Navalnij ellen, és közvetlen szerepet vállalt a Navalnij-féle Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) adományaival kapcsolatos „csalás” ügyében indított büntetőeljárásban is.