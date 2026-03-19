Már több mint 50 ezren vettek jegyet a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmre

2026-03-19 16:33:00 CET

A Tavaszi szél – Az ébredés ezzel jelenleg is vezeti a magyarországi mozik nézettségi listáját.

Már 50 ezer felett jár a Magyar Péter politikai karrierjét bemutató Tavaszi szél – Az ébredés című dokumentumfilm nézőszáma – derült ki a Filmforgalmazók Egyesületének legfrissebb adataiból, számol be a 24.

A Tavaszi szélt március 12-én mutatták be, a bemutatás hétvégéjén ez lett a legnézettebb film itthon. Az azóta eltelt egy hétben 50 794 jegyet váltottak rá, és több mint 134 millió forintnyi bevételt hozott. Ezzel jelenleg is vezeti a magyarországi mozik nézettségi listáját. A lap megjegyzi, ez a magyar filmek közt kiemelkedő eredménynek számít, a dokumentumfilmek közt meg pláne.

Mint lapunk is megírta, bár a fideszes propagandisták minden jel szerint próbálták meghackelni a nézőszámot, rendkívüli érdeklődés övezi a Tavaszi szél – az ébredés című filmet: a nyitóhétvégén 36 351 néző látta Topolánszky Tamás Yvan független filmjét, ami kiemelkedő eredmény a magyarországi filmforgalmazásban.

A Tavaszi szél múlt hét óta országszerte látható a mozikban, vetítéseit pedig több városban közönségtalálkozók kísérik, ahol a nézők személyesen is beszélgethetnek az alkotókkal. A dokumentumfilm rendezőjével nemrég lapunk is készített interjút: