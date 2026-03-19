Újdörögdi baleset: egy év után sincs eredménye az ügyben indult büntetőeljárásnak

2026-03-19 17:48:00 CET

Továbbra sem tudni, hogy történt-e emberi mulasztás, és ha igen, meggyanúsítottak-e bárkit.

Szombaton lesz egy éve az újdörögdi gyakorlótéren történt kézigránátos balesetnek, de még mindig nincs eredménye az ügyben indult büntetőeljárásnak, a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is rendkívül szűkszavúan kommunikál az esetről – írja a Magyar Hang.

A lap esettel kapcsolatos megkeresésére csupán azt közölték, hogy a nyomozás folyamatban van, azonban bővebb tájékoztatás a büntetőeljárás érdekei miatt nem adható. Azt sem lehet tudni továbbra sem, hogy felvetődött-e emberi mulasztás, és ha igen, meggyanúsítottak-e bárkit.

Az ügyben maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult eljárás. Ezt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész árulta el decemberben Kanász-Nagy Máté országgyűlési képviselő írásban feltett kérdésére. A tájékoztatás szerint a folyamatban lévő eljárásban az „egyesített igazságügyi szakértői vélemény értékeli az érintettek sérüléseinek jellegét, a büntetőjogilag releváns gyógytartamát és keletkezési mechanizmusát”.

A bizonyítékok értékelését követően lehet csak a büntetőjogi felelősség kérdésében megalapozottan állást foglalni – közölték korábban. A lap érdeklődésére azt sem árulták el, hogy milyen fázisban tart a szakértői jelentés értékelése, illetve ez milyen nyomozati cselekményeket eredményezett.

Az újdörögdi baleset 2025. március 21-én történt. Egy 29 éves, Miniszterelnökségen dolgozó nő mindkét kezét elvesztette a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon, miután felrobbant a tenyerében egy éles kézigránát dobógyakorlat közben, és a kiképzője is megsérült a balesetben. A gránátbalesetet igazságügyi szakértők bevonásával vizsgálják – az ő szakvéleményük után derülhet ki a felelős személye.

A Népszava január végén elsőként írt arról, hogy az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében tíz hónap után sincs gyanúsított. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész tájékoztatása szerint igyekeznek a legrövidebb időn belül lefolytatni a nyomozást, de a büntetőeljárásban az ügyészség a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli. A baleset után egyébként vizsgálatot indított a Honvédelmi Minisztérium is, amely a használt kézigránát-sorozat ellenőrzése során arra jutott, hogy a szériánál nem áll fenn műszaki probléma.