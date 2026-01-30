Újdörögdi baleset: tíz hónap után sincs gyanúsított, de az ügyészség törekszik a lehető legrövidebb időre

robbanás;határidő;legfőbb ügyész;kézigránát;újdörögdi baleset;

2026-01-30 15:11:00 CET

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint a büntetőeljárásban az ügyészség a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli.

„A büntetőeljárásról szóló törvény az eljárás felderítési szakában, a megalapozott gyanú közlését megelőzően a bizonyítékok értékelésére határidőt nem ír elő, azonban az ügyészség törekszik arra, hogy az általa folytatott eljárásokban a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül lefolytassa” – vette észre a Népszava Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész válaszát, amelyet a független Kanász-Nagy Máténak adott.

Az ellenzéki képviselő sokadszorra kérdezte meg, hol tart a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén a súlyos sérüléssel járó tragédia ügyében folytatott büntetőeljárás. A legutóbbi válaszból annyi derült ki, hogy a nyomozás még mindig folyamatban van, illetve a nyomozás jelenlegi szakaszában a büntetőjogi felelősség megítélésének alapjául szolgáló bizonyítékok értékelése még nem zárult le.

Kanász-Nagy Máté most arról érdeklődött, milyen határidővel kell elvégezni a bizonyítékok értékelését, legkésőbb mikor kell lezárulnia az értékelésnek? Nagy Gábor Bálint arról is írt, hogy a büntetőeljárásban az ügyészség a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, „a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint” állapítja meg. A lényeges tények helyes meghatározásához meg kell vizsgálni, össze kell hasonlítani és értékelni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat, feltárni és tisztázni az ellentmondásokat, amelynek időigényessége függ a bizonyítékok terjedelmétől, jellegétől és a bizonyítandó tények komplexitásától. „Ha ennek során az ügyészség további bizonyítási eszközök beszerzését, vagy bizonyítási cselekmény elvégzését látja szükségesnek, az eljárási cselekményeket elvégzi” – szögezte le. Magyarul: az ügynek továbbra sincs gyanúsítottja.

Mint arról többször írtunk, 2025. március 21-én történt a baleset, amelyben egy katona könnyebben, egy, a kiképzésen részt vevő, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő pedig súlyosan megsérült, mindkét kezét elvesztette, amikor dobógyakorlatot végzett éles kézigránáttal. A 29 éves nő a köztisztviselőknek hirdetett gyakorlóprogramban vett részt.