Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor Európában súlytalan, vereséget fog szenvedni a parlamenti választáson

Ukrajna;háború;Orbán Viktor;barátság;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-03 13:27:00 CET

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor megmondhatná Vlagyimir Putyinnak, hogy tűzszünetre van szükség a Barátság kőolajvezeték helyreállításához.

Nem beszél Orbán Viktorral az ukrán államfő.

Volodimir Zelenszkij a Corriere della Serának adott interjúban mesélt erről arra a kérdésre, mit lehet tenni az oroszpárti európai erők, például Orbán Viktor ellen. Szerinte Magyarország fontos, csak katonai súlya nincs, önmagában Orbán Viktor pedig súlytalan Európában, „kevés értéke van”, fontossá csak akkor válik, amikor jelentős európai politikai erők támogatni kezdik.

– Úgy gondolom, Orbán Viktor vereséget fog szenvedni a parlamenti választáson, és akkor újra rendezett kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal

- fogalmazott Volodimir Zelenszkij, hozzáfűzve, ez annál is inkább igaz, mert a magyar nép nem oroszpárti. – Én már sokszor elmondtam, hogy nem vásárolhatunk energiát Oroszországtól. Vlagyimir Putyin az új pénzügyi bevételeket azonnal fegyverek vásárlására fordítaná, amelyeket Ukrajna ellen használna fel – ismételte meg az ukrán elnök. Ő maga nem beszél Orbán Viktorral, mert a magyar miniszterelnök nem akar vele. Robert Fico szlovák kormányfővel viszont kapcsolatban áll.

Magyarország és Ukrajna között az orosz-ukrán háború kitörése óta feszült a viszony, Orbán-kormány a többi között akadályozza Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak a megkezdését és újabban már azt is, hogy a kijevi vezetés megkapja a kétéves működésére szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelt. Utóbbi elé a budapesti vezetés a Barátság kőolajvezeték január végi leállása miatt gördít akadályt, Volodimir Zelenszkij azonban a Corriere della Sera előtt is emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték kiszolgáló létesítményeire – 2026. január 27-én egy Ukrajnában egy Brodi városa melletti tárolóegységre – az oroszok több alkalommal is csapást mértek. – Akkor is támadtak, amikor ukrán szakemberek a helyreállításon dolgoztak. Miért nem vádolta Orbán Viktor az oroszokat emiatt? Ezt Robert Ficónak is elmagyaráztam: a Barátság kőolajvezeték megrongálódott, a helyreállításához tűzszünetre van szükség. Ezt kellene világosan megmondani Vlagyimir Putyinnak – jelentette ki az ukrán elnök.