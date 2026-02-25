Újra megkérdeztük Szijjártó Péter tárcáját, de nincs válasz, miért hallgatott a miniszter két hétig a Barátság kőolajvezeték leállásáról

Szijjártó Péter;leállás;KKM;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-25 05:45:00 CET

Azért volt csend, mert orosz támadásról kellett volna beszélni?

Nem válaszolt a Népszava újbóli kérdésere sem a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), miért hallgatott két héten át arról, hogy leállt a Magyarország és Szlovákia felé tartó nyersanyagszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Mint arról még aznap a Reuters is beszámolt, 2026. január 27-én Nyugat-Ukrajnában Brodi városánál érte orosz dróntámadás a Barátság kőolajvezeték egyik tárolóegységet, aminek következtében nem jön orosz kőolaj Magyarországra, érthetetlen módon azonban a magyar külügy nem tájékoztatta erről a nyilvánosságot. A csöndet végül az ukrán külügy törte meg, Andrij Szibiha külügyminiszter egy február 13-i X-bejegyzésben számolt be a leállásról.

A KKM arra a kérdésünkre sem adott választ, hogy a Mol jelezte-e a tárcának a leállást, de furán hangzik, hogy ne tudott volna erről, hiszen Barátság kőolajvezeték kiemelt kormányzati ügynek számít.

A hallgatás azért is meglepő, mert január 27. és február 13. között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször is nyilatkozott energetikai témában, február 2-án jelentette be, hogy az Orbán-kormány az Európai Unió Bíróságához fordul, amiért az EU megtiltja az orosz vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, három nappal később a paksi bővítés építkezésének a kezdetén értekezett energetikai kérdésekről, ám egyik alkalommal sem tett említést, hogy akkor nem érkezik orosz kőolaj a Barátságon. A tárcavezető csak a Andrij Szibiha február 13-i bejegyzése után reagált erre a hírre, amiből egy Orbán-kormány Oroszország elleni szankciócsomagot érő vétófenyegetéséig fajuló konfliktus lett Magyarország és Ukrajna, illetve az Európai Unió között.

Február 13-án már faggattuk egyszer a KKM-et, amelytől most megkérdeztük, hogy mikor értesült a Barátság elleni támadásról, illetve mikor derült ki, hogy az ukrán fél nem fogja újraindítani a szállítást, de választ egyelőre erre sem kaptunk. Utóbbiról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a legutóbbi Kormányinfón, azt állítva, január 27-i orosz dróntámadás után az ukránok eleinte azt mondták, hogy 1-2 nap lesz a helyreállítás, aztán azt, hogy 2026. február 12-ig végeznek. Emiatt az Orbán-kormány azzal vádolja a kijevi vezetést, hogy a legfelső szinten született politikai döntéssel akadályozza, hogy újra elinduljon a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.