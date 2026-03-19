Bölcsődében kampányolt a Fidesz politikusa, elmarasztalta a választási bizottság

2026-03-19 22:38:00 CET

Bírság nem járt, de eltiltották a további jogsértéstől.

Pogácsás Tibor fideszes politikus megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, amikor március 18-án a nyáregyházi önkormányzat bölcsőde-átadó ünnepségén kampánybeszédet mondott.

Mindezt a Pest Vármegyei 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság döntésére hivatkozva írja a 444.hu. A portál szerint a testület négy igen és egy nem szavazat mellett hozta meg döntését.

A kormánypárti képviselő jelen lévő óvodás és iskolás gyermekek előtt arra kérte a résztvevőket, hogy a biztos választás mellett döntsenek, és támogassák a szintén fideszes Feldman Lászlót. A bizottság megállapítása szerint Pogácsás Tibor megszólalása Feldman Lászlót a többi jelölttel szemben előnyhöz juttatta, ami sérti az esélyegyenlőség alapelvét. A testület úgy ítélte meg, hogy egyszeri jogsértés történt, ezért bírságot nem szabott ki, ugyanakkor eltiltotta Pogácsás Tibort a további jogsértéstől.