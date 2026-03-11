Választási törvényt sértett a kecskeméti fideszes képviselő, aki középiskolába ment kampányolni Gulyás Gergellyel

Fidesz;Kecskemét;Gulyás Gergely;Nemzeti Választási Bizottság;

2026-03-11 21:23:00 CET

A helyi választási bizottság még elutasította a panaszt, az NVB már elmarasztaló döntést hozott.

Elmarasztalta kedden a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kecskeméti fideszes Salacz Lászlót a választási törvény megsértése miatt - számolt be a 24 a választási honlapon közzétett határozat alapján.

A fideszes jelölt azzal szegte meg a törvényt, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel február végén a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola dísztermében tartott választási fórumot. Emiatt a Tisza Párt Bács-Kiskun vármegye 1. számú választókerületének választási bizottságához fordult, mivel közlésük szerint Salacz László jelöltként a választási eljárási törvényben szerepelő alapelveket, valamint a köznevelési és a szakképzésről szóló törvényt is megsértette.

A kecsUP szerint az oevb első körben elutasította a panaszt, azzal, hogy noha a fórum „kampánytevékenység keretében megvalósult választási gyűlésnek minősül”, egyszeri alkalomról volt szó, vagyis nem lehet politikai tevékenység „folytatásáról” beszélni, mert az egyfajta állandóságot feltételez. A Tisza Párt fellebbezett és az NVB-hez került az ügy, amely kimondta, hogy az oevb nem indokolta meg kellőképpen a kifogás elutasítását, Salacz László és Gulyás Gergely fóruma pedig kampánytevékenység volt, amelyet tilos oktatási intézményben folytatni.