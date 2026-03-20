Oszlopos Bélám, a cseppet sem biztos választás

Arról semmit sem tudok, hogy Béla mit tett eddig a kerületben. Ültetett-e fákat, metszett-e bokrokat tavasszal, szedett-e szemetet a patakparton, amit mindig teledobálnak nejlonzacskókkal és sörös üvegekkel, esetleg szervezett-e rendezvényeket óvodásoknak, fiataloknak avagy időseknek?
Arról sincsenek információim, hogy Béla mit tenne a jövőben a kerületért. Miben lenne erős ez képviselő, ha őt választanám. Arról pedig végképp nincs tudomásom, hogy abban a fővárosi kerületben, ahol régóta lakunk, bármilyen közösségi munkát végzett korábban ez a jó ember. Fogalmam sincs, hogy a Béla egyáltalán ebben a kerületben lakik, vagy esetleg máshol, arról pedig végképpp nincsenek információim, hogy tett-e bármit az elmúlt években az itt élő emberekért.
Mindenestre van egy oszlopos Bélánk, aki egyszerűen csak úgy megjelent, és jelenleg állandóan szembe jön.
Béláról egyet biztosan tudok, amit a plakát is hirdet oszloponként, rendületlenül: ő a biztos választás.