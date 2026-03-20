Semmit csinálni, avagy a lelkiismeret-furdalás nélküli létezés varázsa

Kedves Olvasó! Emlékszel arra, mikor csináltál utoljára semmit? Mikor unatkoztál egy igazán jót? Mikor adtál időt magadnak arra, hogy ne agyalj folyamatosan, hanem a jelenben legyél? Ha a semmittevés nehezen megy, ne aggódj, nem vagy ezzel egyedül.
Az unalmat és az unatkozást csendben kiűztük a modern életünkből. Minden helyzetben, ahol várakozni kell fél percnél többet, ott van az ellenszer, a mobiltelefon. Sokan azonnal előkapják a készüléket, görgetik a híreket, az információkat és nincsenek ott a jelenben, mert csupán a virtuális valóságban léteznek.
Sokszor látom, ahogyan anyukák és apukák tolják a babakocsit, miközben az egyik kezükben ott van a mobil és csak nézik a képernyőt, ahelyett, hogy a gyermekükben gyönyörködnének.
Olyan egyszerűen szabadultunk meg a csendtől, hogy észre sem vesszük azt, hogy az igazi üresség, a hangtalanság eltűnt az életünkből. Amikor csak úgy létezünk, feladatok nélkül.