Több mint 50 ember megsérült, amikor tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában

tűz;mentés;Dél-Korea;

2026-03-20 10:15:00 CET

Legkevesebb 53 ember megsérült, amikor tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban, a Dél-Korea középső részén fekvő Tedzsonban – írja az AP. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a sebesültek száma tovább emelkedhet.

A helyi tűzoltóparancsnok tájékoztatása szerint a sérültek közül 24-en súlyos állapotban vannak. 14 személyt még keresnek, ők feltehetően az üzemben tartózkodtak, amikor felcsaptak a lángok.

A tűz oka egyelőre ismeretlen, de egyes szemtanúk úgy vélik, robbanást is hallottak, és a lángok gyorsan terjedtek. Többen menekülés közben sérültek meg, mások füstmérgezést szenvedtek.