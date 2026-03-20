Ursula von der Leyen: Így vagy úgy, de teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket

2026-03-20 08:34:00 CET

Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy – jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben.

Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő péntek hajnali sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke aláhúzta: a vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ez a feltétel pedig teljesült.

António Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén. Közölte: az EU célja, hogy a békerendezés a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon.

Hangsúlyozta, fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást annak érdekében, hogy gyengítsék az ország háborús gazdaságát, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát. Az Európai Tanács elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Oroszországgal szemben korábban bevezetett szankciókat. Costa továbbá kiemelte, „minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”.

„Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz” – fogalmazott az Európai Tanács elnöke, hozzátéve: hogy az ilyen viselkedés nem elfogadható a tagállami vezetők számára.

Mint mondta, az uniós vezetők a tanács ülésén egyértelműen elítélték Magyarország eljárását az ügyben. Costa üdvözölte Ukrajna erőfeszítéseit a Oroszország által megrongált Barátság-kőolajvezeték helyreállítására, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános kötelezettségvállalását, hogy a vezetéket a következő hat hétben megjavítják.

Kiemelte: az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel annak érdekében, hogy a vezeték helyreállítása megvalósuljon. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak olyan feltételek szabása, amelyeket sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem tudnak garantálni, mivel kizárólag Oroszország dönthet arról, hogy ismét támadást indít-e az infrastruktúra ellen”. Costa rámutatott: Oroszország eddig 23 alkalommal támadta a vezetéket, és Ukrajna minden alkalommal helyreállította azt. Hozzátette, a helyzet nem Ukrajna, nem az Európai Unió és nem az uniós intézmények felelőssége.

Mint arról beszámoltunk, az Európai Tanács csütörtöki csúcstalálkozóján tagállami vezetők sora hangoztatta, hogy a korábbi döntéseket végre kell hajtani, márpedig Orbán Viktor is a nevét adta decemberben, hogy utat enged annak az Ukrajnának nyújtott két évre szóló, 90 milliárd eurós hitelnek. Ez Magyarországnak nem kerül semmibe, a kormányfő ugyanakkor határozottan kitart amellett, hogy ameddig nem érkezik kőolaj Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéken, addig nem hajlandó semmilyen támogatást átengedni. Szerinte ugyanis Ukrajna politikai okokból zárta el a Barátság kőolajvezetéket, amivel a magyar választásokba akar beavatkozni. Ukrajna állítása szerint viszont a január végi orosz támadás miatt komoly sérülést okozott a vezetékhez tartozó infrastruktúrában, és a javítás időbe telik. Orbán Viktor szlovák kollégájával és szövetségesével, Robert Ficóval közösen blokkolta a decemberben elfogadott döntés végrehajtását az Ukrajnának szánt hitelről.

A lapunknak nyilatkozó tagállami diplomaták szerint nem várható gyors megoldás az ügyben. A héten az Európai Bizottság felajánlotta, hogy fizeti a Barátság kőolajvezeték helyreállításának költségeit, emellett szakértőket is küldenének az ukrajnai Brodi városa melletti területre, hogy megvizsgálják az infrastruktúra állapotát. Azóta a szlovák és magyar kormány jelezte, nekik nem elég az uniós vizsgálat. A Népszava által látott levélben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Juraj Blanár szlovák külügyminiszter azt írják, a saját szakértőiknek is látniuk kellene a helyszínt.