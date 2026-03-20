Kövér László: Bizonyos emberekkel nincs kompromisszum, mert ők nem a nemzet részei

Magyarország;Kövér László;kompromisszum;nemzetpolitika;

2026-03-20 18:50:00 CET

Az Országgyűlés elnöke szerint ellenfeleik „a kozmopolita világelit magyarországi ügynökei”, megbízóiknak a nemzet mint olyan útban van egy világkormányzás felépítéséhez.

Aki felvette az állampolgárságot, amivel jár a szavazati jog, felelős a magyar államért, akkor is, ha Erdélyben él és ezt a felelősséget minden lelkifurdalás nélkül gyakorolja - mondta Kövér László a Transzilván pénteken közzétett interjúban a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: azok, akik velük szemben állnak, mindegy mit mondanak, egy globalista, kozmopolita világelit magyarországi nemzeti ügynökei, a megbízóiknak a nemzet mint olyan nemcsak nem számít, hanem egyenesen útban van egy világkormányzás felépítéséhez. Ha kormányra kerülnek, mindazt szétzilálják, amit 16 év alatt együttes erőfeszítéssel felépítettek, nehezebbé válik a magyar érdekérvényesítést Romániában is. Szólt arról is, hogy nincs határon túli, meg határon inneni magyar nemzet, egy magyar nemzet van. Ennek logikus következménye volt az állampolgárság megadása. Nincs első- és másodrangú állampolgárság, egy állampolgárság van, amiben mindenkit azonos jogok és kötelezettségek illetnek, mindenki felelős a magyar nemzetért, mint állampolgár.

Megjegyezte: bizonyos emberekkel, bizonyos politikai nézetek mellett nincs esély a kompromisszumra, mert nincsenek egy nevezőn és őket nem tartja a nemzet részeinek. Az idézett megjegyzés a nemzet egyetemességének tagadására vonatkozik - mondta.

Kövér László felidézte: a Horthy-érában „a revízió volt a nemzetpolitika”, a mai balosok elfelejtik, hogy ebbe a nemzeti konszenzusba a szociáldemokrata párt is beletartozott. A kommunizmus idején megpróbálták a fejekből is kitörölni, hogy vannak határon túli magyarok. Felidézte, Antall József kijelentését, miszerint lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke akar lenni, de a megfogalmazásban is benne volt, csak lélekben tud, sem jogi, sem gazdasági mozgástere nem volt arra, hogy valamin nagyot alkosson. Utána következett Horn Gyula, akinek az volt az üzenete, hogy 10 millió magyar állampolgár miniszterelnöke akar lenni. 1998-ban Orbán Viktor rögzítette: Magyarország és a magyar nemzet határai nem esnek egybe, amiből származik a kormányra nézve kötelezettség. Majd nyolcéves kitérő és a gyötrelmes népszavazás után eljutottak oda, hogy lehetőséget kaptak a cselekvésre és azóta van a szó szoros értelmében vett nemzetpolitika - fejtette ki.