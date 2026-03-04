Kövér László: Túl elnézőek voltunk a galád cselekedetekkel szemben, amelyek szétzilálják a demokráciát

választás;Fidesz;demokrácia;Kövér László;Budapest Pride;hatalomátadás;

2026-03-04 22:21:00 CET

Az Országgyűlés elnöke szerint a Fidesz átadja a hatalmat, ha nem nyeri meg a választást, mert Orbán Viktor pártjában komolyan veszik a demokráciát.

Túl elnézőek voltunk azokkal a galád cselekedetekkel szemben, amelyek szétzilálják a demokráciát. Azokkal a baloldali támadásokkal szemben, amelyeket a parlamentben és azon kívül is kénytelenek voltunk elviselni – jelentette ki Kövér László a Telexnek, amikor arról kérdezték, hogy van-e olyan, amit bán az elmúlt 16 évből.

Miután változatos magyarázatokra hivatkozva nem engedték be lap stábját a házelnök Fejér megyei Nagyvenyimen tartott kampánygyűlésére, Kövér László – önmagát is meglepve – szokatlanul hosszan megállt nyilatkozni, így kérdezhették a Budapest Pride esetleges jövőbeni betiltásáról, a lehetséges hatalomátadásról és a független sajtóról is.

Kövér László szerint utcai harccá degradálják a választási kampányt. – Meg kell nézni a jogszabályi környezetet, hogy mi az, amin változtatni annak érdekében, hogy ne legyen megengedhető, hogy embereket megverjenek az utcán, mert szóvá teszik, hogy valaki megrongálja a kormánypárti képviselőjelölt plakátjait – fogalmazott.

Kövér László leszögezte, Magyarországon a Pride illegális, az pedig, hogy ennek ellenére mégis meg lehetett tartani, azt jelenti, hogy nem alkottak megfelelő jogszabályokat. Szerinte ha egy politikus – akinek nevét nem mondta ki, de egyértelműen Karácsony Gergely főpolgármesterre utalt – egy illegális rendezvényre mozgósít, az gyalázat, és aláássa a jogállamot. – Szigorítani kell – tette hozzá, de ennek mikéntjét nem fejtett ki, szerinte ha majd odajutnak, a jogászok kitalálják.

A házelnök azt állítja, hogy ha nem nyerik meg a választásokat, ugyanúgy fog kinézni a hatalomátadás, mint korábban, szerinte „ugyanazok a csahosok” annak idején már az MDF-kormányt is azzal vádolták, hogy diktatúra lesz. „Ez egy demokrácia, mi komolyan vesszük a demokráciát” – hangoztatta. A gödi Samsung SDI-gyár mérgezéseit „nettó tudatos hazugságnak” nevezte, szerinte nem történt határérték-túllépés, nem mérgeztek meg senkit.

A lap arról is érdeklődött, hogy milyen világ vár a független sajtóra, ha a Fidesz nyeri a választást. Kövér László helytelennek gondolja, hogy büntetlenül terjeszthet rágalmakat a sajtó a kormányról, szerinte „a rágalmazásnak és az emberek félrevezetésének, manipulálásának” jogi gátat kéne szabni, „ha már erkölcsi gátja nincsen. A házelnök úgy látja, az újságírásnak mint szakmának „régtől fogva” meg van ásva a sírja.

Kövér László aggódó szavairól csak annyit, hogy 2023-ban éppen a Fidesz javaslatára enyhítették a Btk. rágalmazásra és becsületsértésre vonatkozó törvényeit a sajtótermékek esetében: