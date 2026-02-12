Kövér László: Az életünk múlik a választáson

választás;Kövér László;Tisza Párt;

2026-02-12 13:43:00 CET

Szerinte a Tisza Párt a múlt sok szenvedést hozó politikájával lépne hatalomra.

Ma még szabadok vagyunk, a 2026. április 12-i választás arról szól, hogy szabadok leszünk-e holnapután is - mondta az Országgyűlés elnöke csütörtökön az Igazság órája című online műsorban a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Kövér László arra a kérdésre: nyerhet-e Magyarország április 12-én, azt válaszolta: „biztos vagyok benne, hogy nyerni fog, nyerni kell, az életünk múlik rajta”.

Kifejtette, a mostani nem ugyanaz a választás, mint a korábbiak voltak. 2002-ben letérítették az országot egy felfelé ívelő pályáról, aminek majdnem történelmi lemaradás lett a vége. Az európai felzárkózási folyamatot az elhibázott szocialista-SZDSZ-es politika törte meg, akkor húztak el mellettünk a visegrádi országok - fogalmazott. Mostanra nemcsak sikerült vissza kapaszkodnunk a régi pozíciónkba, de talán még a felzárkózásban is komoly lépéseket tettünk. Ha ez most újra megszakad, az nem egy egyszerű lemaradási periódus lesz. Az 1990 óta eltelt időben jelentősebb sikerrel küzdünk a szuverenitásunk visszaszerzésért, hogy - ahogy Széchenyi István írta - Magyarország a saját tengelye körül forogjon, most ez így van - magyarázta.

Szerinte ha ezt elveszítjük egy balul sikerült választáson, „mert olyan ügynököket szavazunk a saját fejünk fölé, akik bele akarják illeszteni az országot egy globális hálózatba, akkor ne sírjon senki, ha úgy érzi, kiszolgáltatottjává vált a körülményeknek”. A Tisza Pártról többek között azt mondta, a párt úgy tesz, mintha egy tiszta, új politikai alakulat lenne,

„de amikor megnézzük, kik állnak mögötte, azt látjuk, hogy a régi, boldogtalanságukba belegárgyult, sikertelenségebe beleszomorodott, vén gonoszok” jönnek elő: Kéri László, Lengyel László, Bokros Lajos.

Utóbbit a házelnök az egyik legnagyobb gonosztevőnek nevezte, aki az elmúlt 30 évben a politikában megszólalt.

A Tisza a múlt leszerepelt, és sok szenvedést hozó politikáját hozná vissza - jegyezte meg.

A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletével kapcsolatban azt mondta, a Fidesz azt ígérte a nyugdíjasoknak, hogy meg fogják őrizni a nyugdíjak vásárlóértékét, szemben a korábbi balliberális kormányzás korszakával, amikor a nyugdíjak elvesztették azt. Ehhez képest nemcsak megőrizzük, hanem emeljük is azt, és a nyugdíjasok is részesülnek a gazdasági fejlődésből, növekedésből, ami az elmúlt 16 évben végbement Magyarországon még az utolsó néhány év háború okozta stagnálásának dacára is - tette hozzá.

Ukrajna európai uniós tagságával kapcsolatban közölte, Ukrajna nem szuverén ország, nem lenne életképes a nyugati országok segítsége nélkül. Szerinte „Brüsszel eltökélte, hogy Ukrajnát beveszi az EU-ba”, és ezzel tönkreteszi a gazdákat, az EU mezőgazdaságát, ami tudatos politika, 2a sztálini kuláktalanítási program 21. századi, nyugat-európai változata". A gazdák „likvidáldásnak” két következménye: elveszik az európai országok szuverenitásának azt a részét, amelyet a polgárok élelmezése jelent, a gazdákkal pedig azt a tradicionális, polgári réteget teszik tönkre, amely a konzervatív értékek, a nemzeti elkötelezettség legstabilabb talapzata.

Egy diktatórikusan vezetett birodalommá fogják átalakítani az Európai Uniót - jelentette ki.

Szerinte a választásnak az is tétje, hogy akarjuk-e, hogy Magyarország kiszolgáltatottja legyen egy olyan birodalomnak, ahol elveszik az élelmiszer-ellátásunk lehetőségét, le akarnak vágni minket az olcsó energiáról, tönkre akarják tenni az iparunkat és a családi háztartásunkat, és a tőszomszédságukba akarnak felfegyverezni egy olyan országot, ami soha nem működött normálisan.

Mások mellett arról is beszélt, hogy a Tisza Párttal a globalista multik szeretnének visszaszivárogni. Az a cél, hogy „globsecesek”, „az Orbán Anita félék bandája” maga alá rendelje a politikai hatalmat mindenhol Európában - fogalmazott.

Ha a választók azt akarják, hogy gyarmat legyünk, ahol a multik érdekei érvényesülnek, ne ők dönthessék el, hogy Magyarország merre menjen tovább, nyugodtan szavazzanak a Tiszára, amely most már a látszatra sem adva a globalista ügynököket akarja a kormányába beültetni - mondta az Országgyűlés elnöke.