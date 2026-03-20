Lázár János tárcája szerint nem állt le a szentendrei és a ráckevei HÉV fejlesztése

2026-03-20 18:42:00 CET

Első körben eredménytelen volt a kiírás, ráadásul nem mindegyik kerület módosította az építési szabályzatot.

Nem állította le Lázár János a szentendrei és ráckevei HÉV fejlesztését, és szó sincs arról, hogy elvesznének a tervek - közölte lapunknak elküldött tájékoztatásában az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azt közölte a Közbeszerzási Értesítőre hivatkozva, hogy Lázár János megszüntette az általa megkötött tervezési szerződést, és teljesen leállította a csepeli és a ráckevei HÉV fejlesztését.

A tárca tájékoztatása szerint Vitézy Dávid úgy kommentálja a H6 és H7 rekonstrukciójával kapcsolatos folyamatokat, hogy nincs minden tény birtokában. Ismertetésük szerint az 54 darab HÉV jármű beszerzésére indított feltételes, nyílt közbeszerzési eljárás 2026. február 4-én eredménytelenül zárult, mert nem érkezett érvényes ajánlat. A tendert azonos műszaki tartalommal ismét kiírják. A járműveket elsősorban a H5 vonalra tervezik, és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztési tender is ennek megfelelő műszaki tartalommal jelenik meg.

A közlés szerint Vitézy Dávid tévesen kapcsolja a beszerzést a H6-H7 HÉV-hez, miközben a H6-H7 HÉV fejlesztése rendelkezik vasúthatósági engedéllyel. Az építési engedélyekhez szükséges kerületi építési szabályzatok módosítását több érintett önkormányzat nem végezte el, mert a Nemzeti Közlekedési Központ által, Vitézy Dávid vezetése alatt megkötött tervezési szerződés műszaki tartalmával nem értettek egyet.

A tárca jelezte, az érintett budapesti városrészek - Ferencváros, Pesterzsébet, Soroksár és Csepel, valamint a Fővárosi Önkormányzat nem adtak tulajdonosi hozzájárulást, és a hozzájuk tartozó üzemeltetők, köztük a Budapest Közút, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) több esetben az üzemeltetői-kezelői hozzájárulást sem biztosították. Emiatt a Nemzeti Közlekedési Központ által, Vitézy Dávid vezetése alatt létrejött tervezési szerződés megvalósítása meghiúsult.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium fenntartja elkötelezettségét a HÉV-fejlesztések mellett. A kivitelezés a jövőben közbeszerzési eljárásban indítható, akár a tervezés és kivitelezés együttes kiírásával, ami gyorsíthatja a projekt előrehaladását. Ebben a konstrukcióban a már elkészült tervek és a rendelkezésre álló engedélyek módosított formában felhasználhatók - zárul a közlemény.