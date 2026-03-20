Megtámadták a Mi Hazánk Mozgalom aktivistáit Kállón

Kállón bűnözői csoportok támadták meg a Mi Hazánk aktivistáit, valamint a Bűnvadászok kisbuszát egy előre meghirdetett, bejelentett kampányeseményen - közölte egy lapunknak elküldött közleményben a szélsőjobboldali párt alelnöke.
Dócs Dávid szerint az egyik támadót - aki saját magát bűnözőnek vallja - már elvitte a Terrorelhárítási Központ (TEK). Közölte, az elkövetők a többi közt azt is kiabálták, hogy a Mi Hazánk Mozgalom politikusainak és aktivistáinak el kellene „takarodnia” a településről, vagy legalábbis hullazsákban kellene kivinni őket onnan.
A politikus szerint felmerül a kérdés, hogy a magát bűnözőnek valló támadót miért csak most gyűjtötték be és miért hagyták eddig szabadon garázdálkodni.