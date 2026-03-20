Javier Milei argentin elnök lesz a budapesti CPAC Hungary sztárfellépője, díszdoktori címet kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől

Magyarországra érkezik pénteken Javier Milei argentin elnök - írja az argentin Clarínra lapra hivatkozva a Telex.
Az argentin elnök repülőgépe már felszállt Magyarország felé Pablo Quirno külügyminiszterrel együtt. A libertárius, korábban láncfűrésszel kampányoló politikus a CPAC Hungary konferenciára érkezik, ahol a Fideszhez köthető Alapjogokért Központ látja vendégül a világ szélsőjobboldalának fontos szereplőit. Ezt a közpénzmilliárdokból működő NER-közeli agytröszt egy Facebook-bejegyzésben is megerősítette.
A lap értesülése szerint Javier Milei neve nem szerepel a CPAC Hungary programjában, szombaton 16:30-kor szólal fel szólal fel a konferencián. A tervek szerint már pénteken megérkezik Budapestre, majd szombat délelőtt Sulyok Tamás államfővel, délben pedig Orbán Viktor kormányfővel találkozik a Karmelita kolostorban. A CPAC Hungary után díszdoktori címet kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, majd még aznap indul vissza Argentínába.
A Clarín további résztvevőket is megnevez, köztük Andrej Babiš cseh miniszterelnököt, aki végül egy pardubicei gyújtogatásos eset miatt – amelyet terrorcselekménynek minősítettek – nem vesz részt az eseményen. A felsorolásban szerepel Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő és Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor is. Az Egyesült Államokból Russ Fulcher és Andy Harris kongresszusi képviselő érkezik. Felmerült JD Vance amerikai magyarországi látogatásának híre is, azonban a Reuters nem számolt be arról, hogy a CPAC Hungaryre érkezne.