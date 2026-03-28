„Vége, takarodó, börtönbe mennek…!” – Erődemonstrációt tartott Kállón a magyar szélsőjobb, Toroczkai László elszámoltatná Magyar Pétert is

Több ezren vonultak szombat délután a Nógrád megyei Kálló főutcáján, ahol a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Mozgalom és más szélsőséges jobboldali csoportok szerveztek úgynevezett rendpárti felvonulást. Toroczkai László azt mondta, a Matolcsy-klán tagjai a legrosszabb helyre menekültek, mert neki nagyon jó kapcsolatai vannak az Egyesült Arab Emírségekben.