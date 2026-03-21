The Washington Post: Az orosz külföldi hírszerzés azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy merényletkísérletet Orbán Viktor ellen

2026-03-21 12:26:00 CET

Az SZVR szerint merényletkísérlettel lehetett volna fordulatot elérni a választási kampányban. Az nem világos, hogy a javaslat meddig jutott, Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár nem válaszolt az amerikai lap kérdéseire.

2026 márciusában, az április 12-i parlamenti választást felvezető kampányban az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy merényletkísérletet a miniszterelnök ellen – írja forrásaira hivatkozva a The Washington Post. Az oroszok szerint egy merényletkísérlet lenne képes alapvető fordulatot elérni abban, hogy Orbán Viktor népszerűsége egyre csak süllyed: egy ilyen incidens a választási kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések racionális síkjáról egy érzelmi dimenzióba helyezné volna át, amelynek a kulcstémája nyilván az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme.

Az SZVR belső jelentésként készült javaslatát egy európai hírszerző szolgálat szerezte meg, az viszont nem világos, hogy meddig jutott. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár nem válaszolt a The Washington Post kérdéseire, Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pedig dezinformációnak nevezte az amerikai lap hírét. Ettől függetlenül az biztos û és ezt a

A The Washington Post meg is jegyzi, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz és biztonsági kérdésekre építi fel a választási kampányt az Ukrajnát jelentette állítólagos fenyegetéssel, nem mellesleg az iráni háború miatt az Orbán-kormány emelte a terrorfenyegetettség készültségi szintjét is.

Arról már hetek óta röppennek fel hírek, hogy a Putyin-rezsim be akar avatkozni a magyarországi parlamenti választásba Orbán Viktor hatalomban tartása érdekében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány hónapja már jelezte, hogy Orbán Viktort támogatja