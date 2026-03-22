Orosz frontok Dániában: nem csak jófejségből segítik Ukrajnát

2026-03-22 14:15:00 CET

Dánia, ha GDP-arányosan nézzük, az ukránok honvédő háborújának legnagyobb támogatói közé tartozik, évente nagyjából a a bruttó nemzeti terméke 1,5 százalékának megfelelő segítséget nyújt Ukrajnának különféle formában. Jó oka van rá: az apró északi ország két évtizede folyamatos orosz provokációk közepette él, ráadásul Donald Trump elnökké választása óta a legnagyobb patrónusukkal, az USA-val is megromlott a viszonyuk, így még inkább kiszolgáltatva érezheti magát.

A Balti-tenger térsége az elmúlt években a világ az egyik legaktívabb ütközőzónájává vált, ahol a nyílt katonai konfliktus szintjét el nem érő, de folyamatos agresszív nyomásgyakorlás mindennapossá vált Oroszország részéről. A provokációk első számú érintettje a hajózási útvonalakat felügyelő Dánia: a dán hatóságok által részletesen dokumentált esetek jól mutatják, hogy a feszültség és a fenyegetettség itt nem kommunikációs panel, hanem konkrét, ismétlődő incidensek sorozata.

A dán légierőt egyedül 2024-ben (tavalyi összefoglaló adatok még nincsenek) több mint nyolcvan alkalommal riasztották orosz katonai repülőgépek miatt, amelyek a dán légtér közelében, vagy azt megsértve repültek, gyakran azonosításra alkalmas jeladók nélkül. Ezek az esetek ugyan nem minden alkalommal jelentettek tényleges légtérsértést, de a NATO-protokollok szerint minden ilyen közeledés azonnali reakciót igényel, ami folyamatos készenlétet kényszerít ki. Egyáltalán nem ritka a konkrét légtérsértés sem. 2020-ban egy orosz vadászgép behatolt a dán légtérbe a Balti-tenger felett, a Németország és Bornholm szigetének közelében, miközben egy amerikai B–52-es bombázót kísért. Az incidenst a NATO és Koppenhága is a légtérhasználati megállapodások súlyos megsértésként értékelte, és diplomáciai tiltakozással válaszolt rá.

A lengyel és a svéd partok közt félúton fekvő, de Dániához tartozó Bornholmnál korábban is rendszeresek voltak az orosz részvételű kisebb-nagyobb légi csetepaték:

a sziget stratégiai elhelyezkedése miatt – a Balti-tenger közepén, fontos légi és tengeri útvonalak közelében – visszatérően fordulnak elő olyan helyzetek, amikor orosz katonai repülőgépek a dán légtér határán vagy a határt megsértve repülnek.

Ezek közül több alkalommal a dán légierő F–16-os vadászgépeit is riasztották az azonosításukra, mert a gépek nem használtak transzpondert, és nem adtak le repülési tervet. 2014-ben, a krími válságot követően, több olyan incidens történt, amikor orosz bombázók és felderítő gépek közelítették meg a dán légteret a Balti-tenger felett. Egyes esetekben ezek a gépek olyan közel repültek a határhoz, hogy a dán hatóságok szerint „csak métereken múlt”, hogy nem történt tényleges légtérsértés. 2018-ban egy újabb eset történt, amikor orosz katonai repülőgépek egy NATO-gyakorlat idején közelítették meg a dán légteret. A gyakorlat során több szövetséges ország is jelen volt a térségben, és a dán légierő ismét elfogó vadászgépeket indított. Bár a gépek végül nem lépték át a határt, a NATO ezt is a szokásos „tesztelő” magatartás részeként értékelte.

A tengeren hasonlóan feszült a helyzet. 2025-ben több olyan eset is történt, amikor orosz hadihajók agresszív manővereket hajtottak végre a dán szorosok közelében. Dán jelentések szerint egyes egységeik fegyvereket irányoztak dán hajók és helikopterek felé, miközben veszélyesen közeli pályán haladtak el mellettük, és elektronikai zavarokat is okoztak, például GPS-jelek megzavarásával. Ezek az akciók már nem pusztán orosz katonai jelenlétet demonstráltak, hanem közvetlen konfrontációs helyzeteket idéztek elő. Ugyanebben az időszakban egy orosz hadihajó napokon keresztül horgonyzott dán vizeken, miközben az úgynevezett „árnyékflotta” – az orosz olajszállításokat biztosító, gyakran azonosítás nélkül közlekedő hajók – tevékenységét kísérte. A jelenlétet a dán hatóságok erődemonstrációként értékelték, amely egyértelmű üzenetet hordozott a szankciók megkerülésével kapcsolatos orosz szándékokról.

Hogy Magyarországról nézve is átélhető legyen: az árnyékflotta ütött-kopott, közvetlen és súlyos környezeti kockázatot jelentő, biztosítás nélkül közlekedő hajói úgy úszkálnak a koppenhágai parti sétánytól sokszor csak néhány száz méterre, mint Budapesten a Dunán a városnéző járatok

– és ezeket a bárkákat olykor az orosz haditengerészet járművei kísérik. A hagyományos katonai jelenlét mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az új típusú eszközök. 2026-ban egy orosz hírszerző hajóról indított drónt észleltek a Koppenhágát a svédországi Malmövel összekötő Øresund-híd térségében, amelyet a svéd haditengerészet végül elektronikai zavaróeszközökkel semlegesített. A drón feltehetően felderítési céllal működött egy olyan területen, ahol NATO-erők is jelen voltak.

A dánok kedélyét a légi és tengeri incidenseken túl a szárazföldi infrastruktúrát érintő próbálkozások is borzolják. 2025-ben több alkalommal ismeretlen drónokat észleltek dán repülőterek, köztük katonai létesítmények felett. A hatóságok ezeket az eseteket potenciális hibrid műveletként kezelték, és bár a közvetlen orosz kapcsolatot nem minden esetben sikerült bizonyítani, a mintázat illeszkedett a térségben tapasztalt szélesebb körű orosz tevékenységekhez. Közben a Balti-tenger alatt húzódó kritikus infrastruktúra – adatkábelek és energiavezetékek – körüli orosz aktivitás is fokozódott. A dán hatóságok tavaly is több alkalommal jelezték, hogy ismeretlen vagy azonosítatlan hajók jelennek meg ezen hálózatok közelében. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Dánia már speciális pilóta nélküli tengeri eszközöket is bevetett a kábelek és vezetékek körüli járőrözésre.

A dán esetek nem elszigeteltek, hanem egy szélesebb regionális mintázat részei, amely a balti államokat és Svédországot is közvetlenül érinti

(idén márciusában például egy orosz vadászgép megsértette Észtország légterét, ami után a tallinni vezetés hivatalosan is tiltakozott, és NATO-gépek emelkedtek a levegőbe, többek között Dániából is). Az orosz fenyegetésekkel szembeni fellépésben Svédország és Finnország NATO-belépése új helyzetet teremtett (Dánia a szövetség alapító tagja), de az északi országok védelmi együttműködése már előtte is erős alapokon állt. A kooperáció keretét a 2009-ben (egy évvel Oroszország Grúzia elleni agressziója után) alapított NORDEFCO szervezet adja, amelyben Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország és Izland is tag. A NORDEFCO közös kiképzéseket koordinál, hírszerzési információkat oszt meg, közös beszerzéseket szervez és a nemzeti hadseregek interoperabilitását, vagyis magas szintű együttműködési képességét fejleszti. Rendszeresek a közös hadgyakorlatok, amelyeknek köszönhetően a svéd és a finn légierő illetve haditengerészet már a belépés előtt is gyakorlott volt a NATO-műveletekben.

Dánia politikája az orosz fenyegetéssel kapcsolatban az elmúlt évtizedben fokozatosan egyre keményebbé és biztonságközpontúbbá vált, de a folyamatban a Krím félsziget 2014-es annektálása és a 2022-ben kezdődött háború fordulópontot jelentett: a dán stratégiai gondolkodás középpontjába került az a megállapítás, hogy Oroszország közvetlen és állandó biztonsági kihívást jelent.A koppenhágai kormány hivatalos dokumentumaiban Oroszországot már nem partnerként vagy versenytársként, hanem kifejezetten fenyegetésként definiálják.

A dán biztonságpolitika kulcsfogalma az úgynevezett előretolt védekezés. Ennek lényege, hogy Dánia nem a saját területén kívánja kezelni a fenyegetést, hanem minél távolabb, már a NATO keleti peremén.

Ez magyarázza, hogy Koppenhága miért támogatja erősen Ukrajnát, és miért vesz részt aktívan a balti államok védelmében is. A kormány nézőpontjából az ukrajnai háború nem egy távoli konfliktus, hanem egy olyan esemény, amely közvetlenül befolyásolja a dán biztonsági környezetet. Dánia jelentősen növelte katonai kiadásait, és gyorsított ütemben fejleszti haderejét. A cél a NATO által elvárt minimum 2%-os szint elérése - jelenleg 1,7%-nál tartanak -, hogy az ország képes legyen hatékonyan hozzájárulni a Balti-tenger és az északi térség védelméhez. A dán pártok között széles körű konszenzus alakult ki az orosz fenyegetés megítélésébe. A dán honvédelmi doktrína fontos eleme a hibrid fenyegetések kezelése is: egyre többet költenek a kritikus infrastruktúra – például a tenger alatti kábelek és energia-vezetékek – védelmére, valamint a kibertér biztonságára.

A szemléletváltást erőteljesen felgyorsította Donald Trump hatalomra kerülése és a Grönlandra bejelentett amerikai igény. Addig Dánia az USA egyik legelkötelezettebb európai szövetségese volt, és a dán politika mindig abból indult ki, hogy ha baj van, az USA hadserege mindig ott lesz a hátuk mögött. A szoros együttműködésnek köszönhetően használhatja Amerika máig a grönlandi rakétamegfigyelő bázist, de az USA haderejének a „kontinentális” Dánia támaszpontjainak használatára is van megállapodása a dán kormánnyal. Ez a konstans biztonságérzet azonban Trump fellépése nyomán szinte egyik pillanatról a másikra megszűnt, és Dánia most rohamtempóban áll át arra a megközelítésre, hogy egyedül, illetve az északi testvérországokkal együtt is meg kell tudnia védeni magát. Az Ukrajnának nyújtott kiemelt támogatás ennek az új álláspontnak a következménye – meg a józan számításé: a dánok úgy kalkulálnak, hogy az orosz fenyegetést még mindig sokkal olcsóbb ukrán területen feltartóztatni, mint mondjuk Koppenhága előtt.