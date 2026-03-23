Gyorsan feljöttek a politikai újonc tiszás képviselőjelöltek, sok helyen már előzik a fideszes riválisokat a Facebook-követők számában

Fidesz;Facebook;népszerűség;választási kampány;Tisza Párt;

2026-03-23 05:50:00 CET

Területi bontás szerint hat budapesti és húsz vidéki választókerületben vezetnek a tiszás jelöltek a közösségi médiában, 26-an négy hónap alatt több követőt szereztek a fideszeseknél.

A 106 egyéni választókerület közül 26-ban a Tisza Párt jelöltjei nagyobb Facebook-követőtáborral rendelkeznek, mint fideszes ellenfeleik, egy körzetben pedig fej fej mellett állnak a felek a március 20-i állapot szerint – derül ki a Népszava összesítéséből.

A Tisza Párt november végén mutatta be a 2026-os országgyűlési választásra készülő egyéni indulóit, és többségüknek ekkor indult el a politikusi közösségi oldala. Ennek fényében különösen figyelemre méltó, hogy

26 aspiráns alig négy hónap alatt több követőt gyűjtött, mint helyi kormánypárti riválisa.

Igaz, a képet árnyalja, hogy a Fidesz oldalán is találunk újoncokat, miközben a Tisza több országosan ismert szereplőt indít. Ide sorolható Ruszin-Szendi Romulusz, Bódis Kriszta, illetve Magyar Péter is, utóbbi a Budapest 3. számú választókerületében méreti meg magát.

A kormánypárt 42 helyen cserélte le indulóját. A budapesti 11-es körzetben például Bús Balázs helyett Gyepes Ádám lép ringbe: őt mintegy 10 ezren követik, míg tiszás ellenfele, Boda Nikolett ennek körülbelül a dupláját, nagyjából 20 ezer embert tud maga mögött.

A fővárosban különösen érdekes a XVII. kerület (15-ös választókerület), amelyet 2022-ben egyedüliként tudott megnyerni a Fidesz. Itt a 2014 óta hivatalban lévő Dunai Mónika ismét elindul, kihívója pedig a fővárosi közgyűlésben dolgozó Porscher Áron. Utóbbit 37 ezren követik, míg Dunai támogatottsága ezen a téren 17 ezer körül alakul. Hasonlóan figyelemre méltó a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es körzet, ahol a veterán Tállai András mérkőzik meg az énekesnőként ismert Csézi Erzsébettel.

Bár Tállai András 2022-ben 60 százalékos eredménnyel győzött a Mezőkövesd központú aprófalvas térségben, a közösségi médiában jelenleg 21 ezer követője van, míg ellenfele közel kétszer ennyit, mintegy 40 ezret gyűjtött.

Fejér megye 4-es választókerületében Nagy Ervin és Mészáros Lajos csap össze. Előbbi 68 ezer, utóbbi 12 ezer követőt tudhat magáénak, ugyanakkor nem kizárt, hogy a tiszás jelölt ismertsége miatt követőinek jelentős része nem helyi. A Törökszentmiklós központú Jász-Nagykun-Szolnok 4-ben a jelenlegi országgyűlési képviselő, Herczeg Zsolt négy év alatt 12 ezer követőt épített fel, míg kihívója, a mezőgazdasággal foglalkozó önkormányzati képviselő, Farkas Csongor négy hónap alatt 14 ezret. Somogy megye 4-es körzetében Witzmann Mihály és Csatári Ernő méri össze erejét. Witzmann 2014 óta képviseli a térséget, míg Csatári politikai újonc, civilben szállodaigazgatóként dolgozik. Ennek ellenére utóbbi 40 ezer követővel rendelkezik, szemben az inkumbens 33 ezres táborával.

A szekszárdi központú Tolna 1-ben is szoros a verseny: a cégvezetőként dolgozó tiszás Sárosi József mintegy ezer fővel előzi meg a 2006 óta hivatalban lévő Horváth Istvánt. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a Fidesz több olyan jelöltet is indít, akik nem csupán egyéni indulóként ismertek, hanem kormányzati szerepük révén is szélesebb nyilvánosságot kapnak. Ide tartozik Tuzson Bence igazságügyi miniszter (56 ezer követő), Menczer Tamás kommunikációs igazgató (115 ezer), Vitályos Eszter kormányszóvivő (51 ezer), Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (38 ezer), valamint Ovádi Péter kormánybiztos (26 ezer). Nem szabad megfeledkezni az egykori M1-es Németh Balázsról sem, aki 102 ezer követőt gyűjtött össze, vélhetően nem kizárólag saját választókerületéből.

Az ismertség és a követőtábor mérete ugyanakkor nem minden esetben tükrözi a helyi beágyazottságot vagy a tényleges választási esélyeket, viszont jól mutatja, hogy a politikai verseny digitális dimenziója egyre nagyobb jelentőséget kap.

Az adatokból az is látszik, hogy a tiszás indulók rövid idő alatt is képesek számottevő támogatói bázist kiépíteni. Ha a legismertebb neveket nem vesszük figyelembe, akkor is jellemzően 5–20 ezer közötti követőszámmal rendelkeznek, nem sokkal elmaradva a fideszes jelöltek mögött, akik általában 10–30 ezer fős tábort tudtak felépíteni.