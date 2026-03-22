A kétfarkúak és a kampány: van, aki sokallja, más meg hiányolja a viccelődést

busz;választási kampány;Zalaegerszeg;Keszthely;parlamenti választás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2026-03-22 21:52:00 CET

Nagy Dávid szerint a 20 milliós kampányköltésből csak a kampánybuszra 15 millió forint megy, további 250 millió forintot viszont közcéllal költenek el, különböző alapítványokat támogatnak.

Keszthelyen és Zalaegerszegen látogattuk meg a hétvégén a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kampánybuszát – hivatalos nevén a „Hiánypótló Buszt” - a helyi ügyekről érdeklődve, de az országos pártpolitikát meghatározó konfliktusokat ezúttal sem lehetett kikerülni. Az állomásokon Nagy Dávid listavezető, Szabó Márton „Csoki”, a párt influenszere és Neulinger Ágnes, a pártlista második helyezettje is jelen volt. Elmesélték, hogy nagyon sok munkát tettek a kampánybusz elkészítésébe. Ez a pénzügyeken is meglátszik, Nagy Dávid számolt be nekünk arról, hogy a 20 milliós kampányköltésükből csak a buszra 15 millió forint megy, további 250 millió forintot pedig közcéllal költenek el, támogatva például különböző alapítványokat.

A Kutyapárt kommunikációjának meghatározó témája lett a Tisza Párttal való konfliktusuk. A közvéleménytől rengeteg kritikát kapnak a választásokon való indulásuk miatt. Szabó Márton szerint a listát állító pártok közül rajtuk van a legnagyobb nyomás jelenleg. Számtalan gyűlölködő kommentet kapnak, elmondása szerint azonban azokat kárpótolja a országjárásuk során tapasztalt rengeteg szeretet. Ugyanakkor nehezen tud kiigazodni az embereken, ugyanis úgy látja, hogy valaki azért szidja őket, mert egy ilyen komoly helyzetben viccelődnek, valaki pedig azért, mert nem elég viccesek. „Fontos megőrizni a lazaságunkat és a humorunkat, különben mi különböztetne meg minket a többi párttól?” – igazított el minket abban a kérdésben, hogy ő melyik szcenáriót tartja kívánatosabbnak. Bár hozzátette, azt érzi, hogy a Mi Hazánkon kívül most már mindenki arra hajt, hogy minél viccesebb legyen.

A Tisztelet és Szabadság Párttól eddig mindent kaptunk, csak tiszteletet és szabadságot nem – mondta lapunknak Juhász Veronika, a Kutyapárt alelnöke és Zala megye 1-es választókerületének képviselőjelöltje. Megjegyezte, hogy ő a Fidesz ellen indul és nem a Tisza Párt ellen. A helyi tiszás jelöltet személyesen nem ismeri, de a párt alelnökeként köteles kiállni a jelöltjeik mellett, amikor akár jogi úton támadják őket.

Ahogy korábban lapunk is megírta, a Kutyapárt a jelöltjeire bízza, hogy kérik-e egyéniben a szavazatokat, Juhász Veronika azonban arra buzdítaná minden jelöltjüket, hogy kérje. Így tesz ő és a Zala megyei 2-es választókerületének kutyapárti jelöltje, Kókai Mátyás is. Utóbbi kérdésünkre arról beszélt: a város lakóival egyetemben leginkább az egyre növekvő turizmus zavarja. Úgy véli, nem csökkenteni, hanem megállítani kéne a turizmust, ezt pedig szerinte úgy lehet elérni, hogy abbahagyják az egyre növekvő vendégforgalmat kiszolgáló szállodák építését.