Orbán Viktor Dunaújvárosban: Ukrajna, Ukrajna, háború, háború

Ukrajna;háború;Orbán Viktor;Dunaújváros;

2026-03-18 20:43:00 CET

A miniszterelnök újra megpróbált üzenni a fiataloknak.

Az a hír terjed, hogy a fideszesek elfogytak, aztán rájöttem, hogy a mi népünk a végén szokott előjönni, az adót is csak az utolsó napon fizetjük be, a választásra is csak a vége felé mozdulunk meg, de akkor nagyon - mondta Orbán Viktor dunaújvárosi fórumán.

A miniszterelnök felszólította híveit, hogy támogassák a Fidesz jelöltjét, Mészáros Lajost ebben a választókerületben, a Fejér vármegyei 4-esben, mert nem fognak jobbat kapni nála. Ezt követően rá is tért a riogatásra, miszerint az elmúlt négy évben képesek voltak arra, hogy kimaradjanak egy háborúba sodródó Európa rossz politikájából”, ami szerinte nem jelenti azt, hogy az Orbán-kormány lelketlen lenne, mert Magyarország befogadott menekültet a háború kitörése után, mindent megadtunk azért, amit megadhattunk, hogy segítsük a bajba jutott ukránokat, alapítottak ukrán nyelvű iskolát is. A tét viszont az, hogy sikerül-e kimaradni a háborúból a jövőben.

A kormányfő az Egerben elmondottakhoz hasonlóan ismét megpróbált a fiatalokhoz szólni, mondván, szép dolog külföldre menni, sőt, hasznos dolog is lehet, de eljön egy pillanat, amikor hiányozni fogunk, amikor hiányozni fog a hazátok”, most a 2026. április 12-i parlamenti választáson pedig a fiataloknak ki kell állniuk a hazájuk mellett, hogy később legyen hová hazajönniük.

Magyarországon ma olyan kormány és politika van, amely a munkásokra úgy tekint, mint Magyarország legerősebb felhajtóerejére – jelentette ki ezután a a miniszterelnök. Elmondása szerint azon túl, hogy ha van munka akkor van minden, a munka becsülete is helyreállt. Az embert a munkája minősége alapján ítélik meg, helyreállt ez a rend - állapította meg, hozzátéve, ez a munkaalapú társadalom lényege.

Szerinte csak munkán keresztül lehet boldogulni Magyarországon.

A háború közelebb jött – folytatta Orbán Viktor, mire a tömegből mintha behallatszott volna egy intenzívebb Mocskos Fidesz!” rigmus, amit aztán a kormánypárti tömeg Hajrá, Fidesz!-szel nyomott el, mindenesetre a nemtetsző üzenet hallatán mintha elbizonytalanodott volna egy kicsit a kormányfő. Újra elmondta, hogy milyen szörnyű a helyzet Európában, mert a pénzüket elküldik Ukrajnába. Ezért Magyarországnak bármilyen konfliktusok árán ki kell állni amellett, hogy nem küldjük Ukrajnába a pénzünket - mondta, aztán kitért a Barátság kőolajvezeték körüli botrányra, mondván, holnap ő egy csatát vív meg az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozóján.

Ukrajna azt akarja, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról - hangoztatta a miniszterelnök, megkockáztatva, hogy Magyarországon mennyivel olcsóbb a rezsi, mint más országokban, évi egyhavi fizetést takarítanak meg ezzel szerinte a magyar családok.

Amint helyszínen tartózkodó munkatársunk egyik videójából is kiderült, Orbán Viktor fellépésen megjelentek tiszapárti ellentüntetők is, egy fiatal lány a Kontrollnak például elmondta, hogy egy férfi széttépte a tábláját és majdnem verekedés is kitört, a barátját pedig – aki nem is Tisza-szimpatizáns – leköpték. Szerinte a rendőrök és a helyszínt biztosító őrző-védő cég, a Fidesz-kedvencnek számító Valton Sec. biztonságijai az egészet tétlenül végignézték. Munkatársunk másik videója szerint a távozó fideszeseknek a Tisza Párt ellentüntetői között kellett kivonulniuk Orbán Viktor fellépéséről.