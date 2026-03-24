Lakásdrágulást is hozhat a tartós energiaválság

2026-03-24 09:30:00 CET

Elszabadulni látszanak az építőanyag-gyártást és -szállítást is alapvetően befolyásoló nyersanyagárak.

Az építőanyagok áprilistól előre jelzett, 5–15 százalékos drágulása egyelőre nem gyűrűzik be a lakásárakba, de ha tartósan velünk marad és tovább növekszik az energiaválság, akkor új lakásár-drágulási ciklus indul el – véli Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Metrodom Építő ügyvezetője.

Miközben évekre előre bebetonozzák áraikat azok a lakásfejlesztők, akik most 10–20 százalékos vételárrészlet megfizetése ellenében kötnek adásvételi szerződést vevőikkel, az iráni háború miatt elszabadulni látszanak az építőanyag-gyártást és -szállítást is alapvetően befolyásoló nyersanyagárak. A kereskedők már megkapták a gyártók leveleit, amelyek márciustól 5–15 százalék közötti áremelésről szólnak. Első lépésben. Miután a lakásépítők, akiknek egy része Otthon Start Program-kompatibilis, azaz 250 lakásosnál nagyobb, 70 százalékban legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméteráron értékesített lakásokból álló projekteken dolgozik, szintén növekvő költségekkel találkoznak majd.

Mindez – logikusan – az új építésű lakások árát is felfelé nyomja – kérdés, hogy mikortól és mennyire.

Ugyanakkor az IFK alelnöke a Népszavának nyilatkozva kifejtette, hogy a jelenlegi helyzet egy olyan „pillanatkép”, amelyet a közel-keleti konfliktus okozta piaci bizonytalanság alakít.

A kőolajár és a gázár már nemcsak a szállítási, hanem a termelési gondok hatására is robbanásszerű emelkedésben van. Ez a teljes építésgazdaságra hatással van, amin belül elsősorban bizonyos termékköröket érint, például a polisztirolt, a betonacélt, a téglát és a bitumenes lemezeket, azonban ennek hátterében nem keresleti nyomás áll.

„Nincs olyan erős kereslet, ami felfelé hajtaná az árakat”

– fogalmazott Kiss Gábor. A szakember hozzátette: az áremelkedés inkább alulról, az alapanyagköltségek oldaláról jelentkező nyomás eredménye. Ez pedig akár pár hónapon belül enyhülhet, az optimista szcenárió és Trump eredeti ígérete szerint ugyanis ez egy öthetes háború. Ami egyelőre nem csitul, de ha a nemzetközi piacok rövid időn belül megnyugodnak, az árak nem fognak tartósan fennmaradni. A gyenge kereslet miatt a kereskedők és gyártók mozgástere korlátozott. A tüzéptelepek forgalma alacsony, a piaci szereplők között erős a verseny, ezért az áremeléseket nehéz tartósan érvényesíteni – hangsúlyozta Kiss Gábor. Ugyanakkor, ha elhúzódó és tartós energiapiaci válság lesz, akkor a szakember szerint emiatt valószínűbb forgatókönyv, hogy az árak tartósan magasabb szinten ragadnak.

A jelenlegi helyzetben a kockázat nem elsősorban a lakások árazásában, hanem az értékesítések ütemében rejlik.

A fejlesztők igyekeznek annyi lakást értékesíteni, amennyinek a költségoldala már lefedett, miközben egy esetleges későbbi inflációs emelkedést a még el nem adott lakásoknál próbálhatnak érvényesíteni – mutatott rá a szakmai szövetség alelnöke. A mostani költségnyomás átmeneti lehet, és – különösen, ha a konfliktus hamar lezárul – nem indokol jelentős lakásár-emelkedést. A bizonytalan környezet miatt most egyértelműen kedvezőbb lehet előre hozni a vásárlást, illetve gyorsan dönteni, mivel a jelenlegi alacsony kereslet versenyképes árakat tart fenn a piacon – derült ki a Metrodom ügyvezetője által elmondottakból.