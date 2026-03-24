Az áremelések Egyiptomban is a legszegényebbeket terhelik

A megszorító intézkedések részeként Egyiptomban jelentősen megemelték az alkohol és a cigaretta árát is két nappal azután, hogy az üzemanyagárak közel 80 százalékkal lettek drágábbak - jelentette az al-Ahrám című napilap . A legújabb áremelésről hozott, vasárnap bejelentett határozat már hétfőn hatályba lépett. A cigarettaadót átlagosan 50 százalékkal, a sör és egyéb szeszes italok után fizetendő adókat 200, illetve 150 százalékkal emelték meg. A helyi cigarettamárkák hétfőtől körülbelül 8,5 egyiptomi fontba (270 forint), a felső árkategóriába tartozó nyugati márkák közel 20 egyiptomi fontba (640 forint) kerülnek dobozonként.