Donald Trump öt napra felfüggeszti az iráni energialétesítmények elleni csapásokat

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;háború Iránban;

2026-03-23 14:27:00 CET

A „nagyon jó és eredményes” tárgyalásokra hivatkozva.

Donald Trump amerikai elnök utasítást adott az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni katonai csapások öt napra történő felfüggesztésére – írja a Reuters.

Az elnök erről szóló, Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésben az áll: az Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban „nagyon jó és eredményes” tárgyalásokat folytatott a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról.

A Farsz iráni hírügynökség ugyanakkor saját forrására hivatkozva azt állítja, nincs közvetlen vagy közvetett kommunikáció az Egyesült Államokkal.

Nem sokkal korábban Irán arra figyelmeztetett, hogy csapást mérhet az energia- és vízellátási infrastruktúrára a Perzsa-öböl térségében, amennyiben Donald Trump – beváltva fenyegetését – megtámadja az iráni erőműveket. Donald Trump ugyanis előzőleg közölte, 48 órás ultimátumot ad Iránnak, hogy nyissa meg a lezárt Hormuzi-szorost, ha pedig nem teszi, az Egyesült Államok megsemmisíti a perzsa ország atomerőműveit.